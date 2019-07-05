招200名空服員來真的！長榮官網開放報名　筆試加考《勞基法》

▲長榮航空空服員。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者嚴云岑／台北報導

長榮空服員罷工邁入第16天，長榮航空今（5）日表示，將招募200名空服員，即起至8月31日開放報名。因應此次罷工事件，招募筆試除了原有的心算測驗、適職評量外，也加入《勞基法》84-1說明會後測驗，希望讓有心從事航空業的員工，更加暸解工作屬性。

長榮航空總經理孫嘉明日前在股東會後宣布招募新空服員，強調會把空服員特殊的工作性質披露得很清楚，「覺得不適合的就不應該來」，不要進來才說被騙。

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長榮航空7月2日就預先在官網預告，本周將展開本籍培訓空服學員招募，預計招募200名。今日正式開放報名管道，只要須持有中華民國身分證、教育部認可之國內外大專院校畢業、具備TOEIC達600分以上、IELTS 4.5以上、TOEFL iBT達64分以上，且矯正後勢力達0.8即可報名。

▲罷工邁入第16天，長榮空服員從南崁步行到總統府陳情。（圖／記者王亞志攝）

此次招募報名期間至8月31日止，初審內容包括資格審查、儀態評選、服務適職性、英文及台語發音等，需進行心算測驗、適職評量及勞基法84-1說明會後測驗等三項筆試測驗，也會安排職業適性診斷測驗。

長榮航空強調，空服員長程航班值勤時間通常逾12小時且於夜間飛行，依法需完成勞基法84之1簽署核備才能上機執勤；短程航線值勤時間雖然表定均未達12小時，然往往因天災、事變、突發事件等航空公司無法控制之因素而偶有超時工作。

此外，例假日、休息日及國定假日為輸運旅客之高峰，必須另行調移排休，無法固定於星期六、日及國定假日當日休假。跨國飛行亦伴隨時差影響生理時鐘等個人需自行調適之因素，此為航空業之工作特性，希望應試者能先了解航空業屬性。