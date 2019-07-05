長榮空姐苦行11hr南崁→總統府！3代表遞交陳情書：為全台爭勞權

生活中心／綜合報導

長榮空服員罷工進入第16天，桃園市空服員職業工會5日發動「苦行活動」，從桃園南崁罷工棚步行到總統府陳情，清晨5點40分出發時有近50位成員響應，歷經11小時，一路行經板橋、西門町，終於在下午4點40分左右抵達凱道，一路上也陸續有空服員加入，最後總共有60多位空服員一起在凱道上向總統蔡英文表達訴求，爭取勞權。

▲長榮罷工空服員從南崁步行11小時到總統府向蔡英文總統陳情。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

桃職工會副秘書長周聖凱表示，蔡英文總統競選時曾提出要讓台灣勞工能擁有公平對等的勞資關係，他們今天罷工，就是工人在爭取權益，抵抗資方的最後一種方法，希望政府能跟空服員站在一起，為全台灣的勞工爭取勞權，工會準備一束花送進總統府，希望總統能看見他們的訴求。

▲60位空服員步行至凱道，希望蔡英文總統看見他們的訴求，和空服員站在一起。（圖／記者呂佳賢攝）

空服員一路行經桃園新南路→春日路→三民路→長壽路→萬壽路→中正路→大漢橋→民生路→萬板路→萬板大橋→艋舺大道→中華路→忠孝西路→公園路→青島西路→中山南路→凱達格蘭大道總統府，最終由3位代表完成最後一哩路，將所有人的陳情書集結起來，帶進總統府給蔡英文總統。

▲3位代表進入總統府內遞交陳情書。（圖／記者李毓康攝）

長榮航空發言人陳耀銘表示，工會有自己表達意願的方式，尊重工會表達自己的意願，還是希望工會趕快坐下來協商。他透露，為了讓罷工事件即早落幕，今天晚上預計雙方律師會進行討論，才能進一步敲定下次正式協商的時間點。