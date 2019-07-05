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長榮罷工空服苦行27公里！花11hrs走到總統府陳情　小英76字回應了

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▲▼長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮罷工空服員從南崁步行至凱道向蔡總統陳情。（圖／記者李毓康攝）

記者陳涵茵／台北報導

長榮罷工再次走上街頭！桃職工會今（5日）從清晨5點發動「苦行活動」從南崁罷工棚走向總統府陳情，50多名空服員靠雙腳苦行27公里，在下午5點左右抵達總統府遞交陳情書。

苦行期間，空服員全程帶著手作「螃蟹」道具諷刺資方，長榮空服同時也是工會理事林昱嘉表示：「我們今天來到總統府前，是想告訴小英總統，國家保障了我們的團結權，台灣工會組成率只有7%，我們非常辛苦的合法組織工會、合法行使罷工權，要的並不是小英總統為我們爭得利益，只是希望小英總統幫忙監督企業，守護我們的勞動人權，勿讓企業能無視法律及政府，對工會恣意打壓。」

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▲▼長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮罷工全程攜帶螃蟹。（圖／記者李毓康攝）

▲▼長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮罷工空服員苦行27公里。（圖／記者李毓康攝）

林昱嘉更哽咽提到：「今天是罷工的第16天，我還記得第一天拉糾察線時內勤同仁及主管對我們的謾罵，有幾天狂風暴雨大家互相擔心罷工棚是否會倒塌，吃飯時遇到其他部門同仁的冷嘲熱諷，這一切我想我一輩子都會記得。這16天不會白費，我們一直在等，等長榮航空變好的那天。」

桃職工會也強調，勞方一直都很願意理性誠意溝通，控訴談判桌上長榮依舊不改變其威權專制心態，導致協商卡關的和平協議和不秋後算賬條款陷僵局，指出台灣勞工無法和雇主擁有對等溝通機會，希望總統能夠守護基層勞工的人權，讓民主落實在職場。

▲▼長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命,工會派出三位代表進入府內遞交陳情書。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮罷工空服帶著繡球花與陳情書前往總統府。（圖／記者李毓康攝）

空服苦行隊伍帶著繡球花與陳情書前往總統府，針對罷工長榮空服員苦行陳情，府方則表示，總統蔡英文宣示持續關注，希望罷工可以盡早落幕，雙方可以理性坐下來做完整溝通跟解決，同時也呼籲航空公司，對於員工抱持著珍惜、疼愛的心情，來處理最後階段應該要處理的事情。

▲▼長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命,工會派出三位代表進入府內遞交陳情書。（圖／記者李毓康攝）

 ▲3位罷工空服代表進入總統府遞交陳情書。（圖／記者李毓康攝）

對此，長榮航空發言人陳耀銘則表示，工會有自己表達意願的方式，尊重工會表達自己的意願，也希望工會趕快坐下來協商。他透露，為了讓罷工事件即早落幕，今天晚上預計雙方律師會進行討論，才能進一步敲定下次正式協商的時間點。

＊《給蔡英文總統的陳情信全文》如下：

親愛的蔡英文總統：

「勞工要不是不得已，不會走上罷工。」2016年華航空服員罷工現場，您說過的這句話，言猶在耳。長榮空服員，為了追求勞資對等協商，為了改善過勞航班，為了爭取更好的勞動環境，我們開始罷工至今已經邁入第15天。

我們正在對抗巨獸，2300位基層勞工與全台第二大資本集團，共同上演全台灣勞資關係最常見的戲碼。資方專制威權，勞方遭受剝削，默默隱忍。合法的罷工，甚至被拿上談判桌當成「不秋後算帳」的籌碼。

親愛的總統，在這場資源不對等的戰爭中，大家看到了普遍資方威權獨裁的壓制，甚至工作職場上的性別不平等。因此我們站出來，為自己而戰，為工作環境而戰，為性別平等而戰，為全台勞工尊嚴而戰。即便被污名化、即便被羞辱、即便被貼標籤，我們站著，始終還站在這裡，抵禦洪流，在寫下台灣歷史新頁的這一刻，不願看到勞權停滯不前。

對抗財團對抗資方，勞工只能團結，也只有團結。但民主法治的台灣，是勞工最有力的後盾。合法罷工、團體契約、禁搭便車、勞工團結權，支持勞工爭取勞資對等，支持勞工改善財團不合理的極權。

爭取權利與改變的路上，都需要披荊斬棘，而為了熱愛的土地，能擁有更友善的勞工環境，所以大家團結一起作為武器，期盼撞倒高牆。我們理解政府不必然需要介入，但在勞工運動的關鍵時刻上，希望能得到政府對於勞工權益的支持與肯定，期盼藉此團結更多台灣勞工，以對等姿態與資方協商。我們相信，更完整的勞工權益，是我們期待的社會；更相信對等的勞資關係，是留給下一代的寶藏。

謝謝小英總統一直以來對於勞工的付出與關心，也謝謝您耐心的閱讀，

桃園市空服員職業工會會員代表
現職長榮航空副事務長
以及台灣最基層的勞工
林昱嘉

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關鍵字：長榮罷工,長榮航空,空服員罷工

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