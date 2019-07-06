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空姐苦行向小英陳情！罷工拖戲交部「檢討航權」　勞資再密會

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▲▼長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／整理報導

長榮罷工邁入第17天，桃園市空服員職業工會昨日發起「苦行活動」，從桃園南崁徒步11小時到台北凱達格蘭大道，由3名代表將陳情書遞交給總統蔡英文。由於勞資二度協商未果，交通部5日也放話，不排除依「影響公共利益」檢討航權，促使雙方律師緊急碰頭私下交換意見，工會原訂今（6）日上午10時，對外說明將協商進度與和平條款，卻在凌晨0時26分，突然宣布取消。

5日共有30位空服員與20位家屬參與苦行活動，一干人上午5時40分從南崁罷工棚出發，帶著報紙做的「螃蟹」道具，諷刺長榮公司橫行霸道。在苦行途中，也發生不少小插曲，有空姐走到新莊迴龍一帶時腳破皮，但仍堅持走完全程；長榮公司高掛9天的「回家吧」綠氣球，則在空服員苦行途中自爆。

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▲長榮罷工第16天風大，早上10:30高掛南崁現場的綠氣球破了。（圖／記者彭懷玉攝）

▲長榮罷工第16天風大，早上10:30高掛南崁現場的綠氣球破了。（圖／記者彭懷玉攝）

罷工「苦行僧」約在下午4時許抵達總統府，工會代表周聖凱接受媒體訪問時表示，長榮航空在協商時不僅不願意將不秋後算帳的條款加入協約中，甚至還提出「要放棄罷工權、需提前一個月預告罷工、要明訂罷工結束時間」等內容的和平協議，對空服員的勞工權和人權上都是非常傷害的要求。

另一位工會代表、長榮航空副事務長林昱嘉，則帶著繡球花與陳情書前往總統府，隨後公開陳情書全文，內容提道，合法的罷工被當成談判桌上「不秋後算帳」的籌碼，也讓社會大眾看到勞資不對等的關係，希望能得到政府對勞權的支持與肯定。

▲▼長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命,工會派出三位代表進入府內遞交陳情書。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命，工會派出三位代表進入府內遞交陳情書。（圖／記者李毓康攝）

對於陳情內容，總統府回應，總統蔡英文宣示持續關注，希望罷工可以盡早落幕，雙方可以理性坐下來做完整溝通跟解決，同時也呼籲航空公司，對於員工抱持著珍惜、疼愛的心情，來處理最後階段應該要處理的事情。長榮航空發言人陳耀銘也表示，工會有自己表達意願的方式，尊重工會表達自己的意願，還是希望工會趕快坐下來協商。

根據交通部統計，長榮罷工16天來，影響旅客數達26萬6592人次，旅行團總計影響1253團、2萬8934人。旅行公會5日為此發出3點聲明，希望針對民航業，制定合理的「罷工預告期」至少15天以上，協助滯外旅客返回所增加之費用即不應由旅行業負擔。

長榮航空罷工影響的不只旅客，也衝擊公司營運。長榮航空5日傍晚發佈重大訊息公告，自6月20日至7月5日總計取消622個航班，累計營收損失估計達新台幣27.8億元；法人預估，罷工影響暑假旺季營運，其相關營收損失將再擴大。

▲▼林佳龍說明長榮罷工事件。（圖／記者莊喬迪攝）

▲交通部長林佳龍表示，不排除依「影響公共利益」檢討航權。（圖／記者莊喬迪攝）

長榮航空服員罷工第16天，勞資歷經兩次協商仍未果，交通部長林佳龍今天5日上午受訪時表示，長榮罷工已經影響一般旅客及公眾利益，未來將針對航線、航權進行檢討。林佳龍的一席話果然促進勞資加速談判，雙方代表律師晚間6時30分再碰頭，將會議定調為「私下交換意見」，會議地點不對外公開。

工會代表提到，長榮航空不敢保證空服員回家後不會有秋後算帳的事情發生，讓他們原本以為可以在6月29日就落幕的罷工行動，一路拖延到今天，希望長榮航空保證不會有秋後算帳，讓空服員可以「安心回家、放心回家、乖乖回家」。工會原訂於6日上午10時於南港罷工棚外說明雙方律師的協商結果，卻於凌晨0時26分宣布暫時取消。

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關鍵字：長榮航空,長榮罷工,勞資協商,長榮,交通部,苦行

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