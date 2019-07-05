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精神勝利！長榮空服員苦行11hr歸隊 工會：達到3大成功

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▲長榮罷工第16天，苦行空服晚間6:30返回罷工棚。（圖／記者彭懷玉攝）

▲長榮罷工進入第16天。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／南崁報導、攝影

長榮空服員罷工進入第16天，今（5）日工會號召約50位空服員「徒步苦行」，早上5:30從南崁罷工棚出發，經過龜山、板橋、西門町，終點到總統府請願，原本預估10小時到達，最後花了11小時，晚間6:30回到罷工棚，比預計時間多了1小時。工會也表示，今日的苦行達到3大成功。

▲長榮罷工第16天，苦行空服晚間6:30返回罷工棚。（圖／記者彭懷玉攝）

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▲今（5）日工會號召約50位空服員「徒步苦行」，經過11小時回到罷工棚。

苦行隊伍今晚6:30回到罷工棚，現場迎來一陣歡呼，工會副秘書長周聖凱表示，本次遊行有3大成功，一是蔡英文總統呼籲資方好好疼惜空服員，再來，交通部長林佳龍今日也出來說，資方再不出來解決爭議，要出來檢討明年的航權分配。

▲長榮罷工第16天，苦行空服晚間6:30返回罷工棚。（圖／記者彭懷玉攝）

▲工會副秘書長周聖凱表示，本次遊行有3大成功，鼓舞會員士氣。

工會副秘書長長周聖凱表示，工會發動罷工是為了爭取勞動條件，不是要故意不合作，而是長榮公司不願意出來面對，不答應不秋後算賬，寧願損失25億，卻不願拿出來提升空服員勞工條件。另外，昨、前、今天在勞動部的主持下，勞資雙方均有碰面，目前雙方代表及律師正在開會中，僅就團協架構和法律文字先行討論，並非正式協商，地點也不會對外公開。

今日長榮表示，工會若能回應三個問題，將會盡快正式協商，第一，停止職場霸凌，針對停止職場霸凌之事，周聖凱說，雙方應是互信互不霸凌，再來，針對罷工預告期的部分，周說，現在法律非常繁瑣，法律怎麼訂就怎麼走，希望公司不要要求超過法令的問題，最後一個關鍵問題：快速兌換三寶，周聖凱則指出，出來跟我們簽約，罷工結束，就會儘速歸還三寶了。

截至出稿時間，尚未取得長榮的回應。

▲長榮罷工第16天，苦行空服晚間6:30返回罷工棚。（圖／記者彭懷玉攝）

▲長榮罷工第16天，歷經11小時的步行，空服員於晚間6:30返回罷工棚。

桃園市空服員職業工會今（5日）清晨5點30分，發動「苦行活動」，自桃園南崁罷工棚出發，行經桃園新南路→春日路→三民路→長壽路→萬壽路→中正路→大漢橋→民生路→萬板路→萬板大橋→艋舺大道→中華路→忠孝西路→公園路→青島西路→中山南路→凱達格蘭大道總統府，中間設休息中繼站，最後於晚上6:30回到南崁罷工棚，總共耗費11小時。

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關鍵字：長榮航空,長榮罷工,航空快訊

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