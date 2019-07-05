空姐苦行「粗飽午餐」曝光！桃空職工代表：每人僅花100元



▲50位空服員一大早就從桃園南崁準備走到總統府陳情，午餐就在板橋的一間餐廳解決。（圖／記者呂佳賢攝，下同）



記者周姈姈／綜合報導

空姐苦行「粗飽午餐」這樣吃！長榮空服員罷工進入第16天，桃園市空服員職業工會50位成員5日清晨從桃園南崁步行到總統府陳情，午餐就選擇在板橋的「海釣船台菜海鮮餐廳」解決，她們吃了炒麵、炒菜、地瓜葉和高麗菜。桃空職工代表林銥覲也表示，這樣吃午餐每人只有花100元左右，而且餐廳還招待水果。

至於有人酸說這群「苦行空姐」吃得不差，還從官網調出海釣船台菜海鮮餐廳的澎派豪華菜單，並指平均1人要價500～1000元一事，代表林銥覲無奈又生氣地說：「 拜託啦，熱死了耶，我們一群人是來遊行的，怎麼可能吃那些紅蟳、石斑、鮑魚啦，吼。」

工會5日發動「苦行活動」，凌晨5時30分自桃園南崁罷工棚出發，行經桃園新南路→春日路→三民路→長壽路→萬壽路→中正路→大漢橋→民生路→萬板路→萬板大橋→艋舺大道→中華路→忠孝西路→公園路→青島西路→中山南路→達凱達格蘭大道總統府。

請繼續往下閱讀...

這次的苦行估計花了10個小時，雖然悶熱的天氣、長遠的路程讓空服員都相當疲憊，但依舊鬥志滿滿，她們還突發奇想，用報紙製作「螃蟹」外型的道具，再上紅漆，諷刺長榮公司對勞動方「橫行霸道」。



▲苦行空姐中午吃了炒麵、炒菜、地瓜葉和高麗菜，每人僅花費100元左右。