空姐去台北找小英　小英在桃園看罷工：籲長榮用疼惜心處理

▲總統蔡英文在桃園看罷工：籲長榮用疼惜心處理。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長榮空姐從桃園苦行去台北找小英，小英今天在桃園！總統蔡英文5日由交通部長林佳龍陪同，到桃園八德視察捷運三鶯延伸八德段LB14站與捷運綠線G04共構站，桃園市長鄭文燦、新北市長候友宜等地方人士到場。對於長榮空服員罷工已逾半個月，蔡英文表示，她都持續關注，籲長榮用珍惜、疼愛的心情處理，期罷工早日落幕。

蔡英文說，長榮空服員罷工事件發生以來，她都持續地關注，希望罷工能盡早落幕，剩下來的有一些事情，也希望雙方能理性的坐下來，把它做一個完整的溝通跟解決，同時她也要呼籲航空公司對於員工抱持一個珍惜、疼愛的心情，來處理最後一個階段應該要處理的事情。

▲蔡英文到桃園八德視察捷運三鶯延伸八德段LB14站與捷運綠線G04共構站。（圖／市府提供）



長榮空服員罷工5日進入第16天，罷工的數十位空姐及支持者，一早從桃園南崁罷工棚出發，一日內要苦行約 30 公里走向總統府要向總統蔡英文陳情，空姐的苦行沿途也引發外界關注。由於，長榮勞資雙方歷經二度勞資協商，仍然沒有達成共識，桃園市長鄭文燦認為，政府只是協助調解，期盼事件能夠盡早落幕，尋找雙贏最好方案，至於罷工會持續多長時間，決定權在勞資雙方。