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航空業罷工、倒閉、停飛！旅行公會：籲政府制定「罷工預告期」至少15天

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▲搭飛機,搭機,飛機餐,長榮航空,Hello Kitty彩繪機,長榮,長榮飛機餐。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲長榮空服員罷工持續延燒，今（5日）已是第16天。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

近3年來，旅行業經歷三次航空業大罷工、航空公司倒閉、航空公司無預警停飛等重大事件，除影響消費者及旅行業權益損失甚鉅外，更重創台灣觀光產業及國際形象，旅行商業同業公會全國聯合會今（5日）發出3大聲明，表示儘管罷工權應受尊重，但不當行使罷工權的結果，已造成全民不便，付出龐大的社會成本。

有鑑於此，旅行商業同業公會提出3項訴求並向立法院各黨團陳情，懇請立法院諸公體察輿情，督促政府儘速制定罷工預告期及修改不合時宜的法規，遏止罷工亂象，保障旅遊消費者權益， 促進旅遊產業的正向發展。

▲中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁。（圖／記者于佳云攝）

請繼續往下閱讀...

▲旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁。（圖／本報資料照）

1.明定罷工預告期，維護消費大眾權益
針對大眾運輸產業，尤其是民航業，制定合理的「罷工預告期」至少15天以上，以及明確罷工期間;民航業應納入重大公共利益事業之適用，其罷工應依《勞資爭議處理法》第 54 條規定辦理。

2. 法規應與時俱進，不合時宜即應改正
針對《民法》第 514-5 條，以及《國外旅遊定型化契約範本》 第26條，應該立即修改法條;航空公司罷工既不可歸責於 旅行業，協助滯外旅客返回所增加之費用即不應由旅行業負擔。

3. 務實審視勞基法，彈性調適一例一休
旅行業不適用一例一休，建議應納入「四週彈性工時」之適 用;旅行業OP人員及業務人員實屬責任制，應指定為《勞動基準法》第 84-1條之工作者。

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