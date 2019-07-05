醫護站被風吹垮「領三寶今日暫停」！想回家長榮空姐傻眼

▲工會傳出醫護站因風大被吹壞，罷工第16日暫停讓會員領三寶。（圖／翻攝自Facebook／綠絲帶活動）

記者彭懷玉／南崁報導

經過大太陽、暴雨天，長榮空服罷工第16天是「大風日」，繼今（5）日早綠氣球洩氣，稍早在反罷工的綠絲帶活動臉書社團又有人PO文，透露工會緊急宣布申請領回三寶作業今天取消，原因是風勢過大導致醫護站帳篷被吹掀。

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▲長榮罷工苦行目前抵達板橋。（圖／記者王亞志攝）

記者實際前往現場，發現醫護站因位處風口，棚子連同棚內的電風扇都被吹倒，也未被扶起，現場工會成員表示，目前醫護站帳篷維修中，會員暫停申辦三寶，等到帳篷修好，就會開放辦理。工會幹部廖以勤表示，今天約有10多位空服員領回三寶，分為早上及下午場，目前均已消化完，並不會有空姐今天想領卻領不到的問題。

▲工會代表江鳳敏說，目前要領回三寶的空服員已先登記電話，等到明天棚子好了就可辦理。（圖／記者彭懷玉攝）



對此，工會代表江鳳敏表示，目前要領回三寶的空服員已先登記電話，等到明天棚子好了就可辦理，並不是刻意阻止成員領回三寶申請書。江鳳敏重申，實際領回三寶的空服員總數是113份，直至今日有再增加幾人，平均一天有10多位領回。昨傳出有900多名空姐想取回三寶，不過勞資雙方並未證實。

長榮空姐在6月20日罷工後，空姐繳交「三寶」（護照、台胞證、員工證）給工會；不過，有部分人想拿回護照執勤，遭到拒絕，長榮則發文要求外交部辦理新護照。對此，外交部領務局4日證實，18人完成申請新護照。

