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空姐苦行11小時抵凱道！工會：要送花進總統府給蔡英文

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▲▼長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

長榮空服員罷工進入第16天，桃園市空服員職業工會60位成員，5日清晨5點從桃園南崁步行到總統府陳情，在走到新莊迴龍一帶時，已經有空服員的腳磨破皮，她們也停下來稍作休息，吃香蕉補充體力、拉拉筋再繼續行走，目前隊伍已從南崁走到了終點凱達格蘭大道總統府。

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有些空服員走了十多公里後，後腳跟已摩擦破皮，但他們認為為了表達自己的心聲，受點苦不算什麼。空服員歷經11小時，一路從南崁走到西門町，在西門町廣場接受媒體採訪，「走了好幾個小時之後，我們只剩下最後一哩路，這不只是長榮空服員與長榮航空的抗爭　也是台灣勞動人權的抗爭，希望社會大眾能夠支持。」

▲▼長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命。（圖／記者李毓康攝）

空服員在總統府前喊著團結口號，表示他們一直都願意協商，不願協商的是長榮航空，今天加入苦行的除了有原本60位空服員之外，沿路上還有許多人加入了他們的行列。

工會指出，原本以為6/29就可以勞資關係和緩恢復，罷工可以和平落幕，然而當天長榮航空卻沒有任何不秋後算帳的條款，甚至還提出和平義務。工會直言，長榮航空提出的和平義務版本是對台灣勞動人權最大的傷害。

▲▼長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮罷工空服員每人手拿一束鮮花。（圖／記者李毓康攝）

工會代表周聖凱表示，長榮航空在協商時不僅不願意將不秋後算帳的條款加入協約中，甚至還提出「要放棄罷工權、需提前一個月預告罷工、要明訂罷工結束時間」等內容的和平協議，對空服員的勞工權和人權上都是非常傷害的要求。

周聖凱也提到，蔡英文總統在競選時提出要讓台灣勞工能擁有公平對等的勞資關係，他們今天罷工，就是工人在爭取權益，抵抗資方的最後一種方法，希望政府能跟空服員站在一起，為全台灣的勞工爭取勞權，並表示今天將準備一束花送進總統府，希望總統能看見他們的訴求。

▲▼長榮罷工DAY16_苦行記_板橋段。（圖／記者呂佳賢攝）

▲空服員苦行11個小時，從南崁走到總統府前。（圖／記者呂佳賢攝）

工會代表提到，長榮航空在公司樓頂放著「回家吧」的氣球，卻不敢保證空服員回家後不會有秋後算帳的事情發生，不顧空服員的擔憂，讓他們原本以為可以在6/29就落幕的罷工行動，一路延續到今天(5日)，呼籲長榮航空盡快與工會協商，保證不會有秋後算帳的情況發生，讓空服員在團協簽定之後，可以「安心回家、放心回家、乖乖回家」。

工會5日發動「苦行活動」，凌晨5時30分自桃園南崁罷工棚出發，行經桃園新南路→春日路→三民路→長壽路→萬壽路→中正路→大漢橋→民生路→萬板路→萬板大橋→艋舺大道→中華路→忠孝西路→公園路→青島西路→中山南路→凱達格蘭大道總統府。

▲▼ 「南崁→總統府」苦行10小時！走15公里腳磨破皮　罷工空服員：堅持到最後 。（圖／記者王亞志攝）

▲空服員苦行走到腳破皮。（圖／記者王亞志攝）

這次的苦行，雖然悶熱的天氣、長遠的路程讓空服員都相當疲憊，但依舊鬥志滿滿，她們還突發奇想，用報紙製作「螃蟹」外型的道具，再上紅漆，諷刺長榮公司對勞動方「橫行霸道」。

長榮航空發言人陳耀銘表示，工會有自己表達意願的方式，尊重工會表達自己的意願，還是希望工會趕快坐下來協商。他透露，為了讓罷工事件即早落幕，今天晚上預計雙方律師會進行討論，才能進一步敲定下次正式協商的時間點。

針對罷工長榮空服員苦行陳情，府方表示，總統蔡英文宣示持續關注，希望罷工可以盡早落幕，雙方可以理性坐下來做完整溝通跟解決，同時也呼籲航空公司，對於員工抱持著珍惜、疼愛的心情，來處理最後階段應該要處理的事情。總統府將由公共關係室按陳情程序接待。

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