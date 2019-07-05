感嘆教育沉淪　教團：終止私校廉價辦學、召開高教國是會議

▲私校工會在教育部前舉辦「為私校點燈」活動，呼籲政府盡速召開「高等教育國是會議」，重視私校教職員及學生權益。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

少子化越來越嚴重，許多私立學校財務都發生困難，嚴重影響教育品質。全國私校工會今（5日）在教育部前舉辦了「為私校點燈」活動，希望點亮教育，喚起政府注意中高等教育面臨資源不足、教育品質嚴重惡化的危機。

私校工會理事長尤榮輝指出，國家挹注私校辦學資源不足，少子化後讓私校財務更加吃緊，為求生存只好以廉價方式辦學，減少師資、苛扣教職員薪資，不再採購或更新設備，教育品質日益惡化。大學數量過多，稀釋教育資源，高教逐漸崩壞，人才流失，在在顯示我國中高等教育面臨空前危機，而政府似乎仍未意識問題的嚴重性，得過且過。

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尤榮輝提到，歐美頂尖大學多為私校，為何台灣私校卻淪為二、三流學校？他認為，私校不能良性健康發展是長久存在的結構性問題，就是政府不重視、法令限制過多、私校廉價辦學。他也提出訴求，政府應有作為並幫助「私校停止廉價辦學」；政府應正視高等教育崩壞問題，儘速「召開高教國是會議」，檢討高教問題並重新定位國家高教發展方向。





▲▼多名私校教師在教育部前點起蠟燭，藉由「點燈」，讓私校教育的未來能夠重現曙光。（圖／記者崔至雲攝）

東海大學法律系教授林騰鷂指出，過去政府濫修私立學校法，導致公司、財團以出售土地、挪用校款炒作股票等其他利益考量作為目的，大幅裁減私立大專院校的科系、師資等資源，讓私校教育目的逐漸崩壞，目前許多私校學費較公校多出兩倍，「教育正在滅亡這個國家」，私校法一定要重修。





▲百名私校教師在教育部門口陳情抗議，痛批私校勞動條件惡劣不堪。（圖／記者崔至雲攝）

世新大學前校長賴鼎銘也說，辦學校就像農夫種田，要如何選苗、如何栽種、如何灌溉，農敷的角色最為重要，但學校現在套過教師評鑑、強迫招生等機制壓榨教師，讓教師無法好好「栽種」，呼籲私校高層應該抱持感恩之心照顧教師。對此，教育部高教司副司長梁學政回應，針對工會訴求修改私校法，以及不良董事會、大學教師評鑑制度等問題，教育部將徵詢各方意見，研擬適當規定。

