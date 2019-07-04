吃飯遇少年炫虐待動物　她嘔：不重視公民素養的後果

▲吃飯遇少年炫虐待動物。（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）



圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

暑假到了，真的是鬼門開嗎？

身為忙碌的單身媽媽，早午餐是我唯一能獨處、好好吃飯的時刻，我通常會吃得比晚餐豐富些，讓自己的心靈沉澱下來，才能好好面對緊湊的工作事宜。今天，一如以往，我到了一間平價早餐，這是個L型的空間，雖然不知道為什麼有點吵，但裡面有冷氣，我就在那找了個位子。

我坐在角落，附近有3組客人，剛說到有點吵的聲音來源，是3位貌似國中的大孩子，老實說，長期外食，早就練就閉耳不聽的本事，但接下來的狀況有點複雜，其中1位開始發起爬蟲類動物的話題，他吹噓著自己養蛇、養蜥蜴，這些我都不陌生，因為有喜歡這些的朋友，常常在臉書貼這些分享。

不過，他開始往虐待動物的方向帶，說自己曾對蜥蜴做過什麼事，鉅細靡遺到好像正在案發現場，我不是什麼素食主義者，但那滿滿血腥的畫面，我實在不想再提！講到興頭之處，更是加油添醋、越講越大聲，絲毫沒發現其他3桌已經在搖頭嘆氣。

面對這毫無公德心的狀況，我整個人忍不住作嘔，轉頭對他們說：「這邊是早餐店，可以不要講這些嗎？或是小聲一點嗎？大家都在吃飯耶！」沒想到，他們竟然繼續講，一付沒什麼大不了的樣子，有趣的是，他們也不敢直接對我，3個人裝瘋賣傻互相說：「我們是講了什麼？沒講什麼嘛，哈哈哈。」

說真的，我是外表看起來不夠兇，今天如果是館長在這，我不相信這3個國中生還敢如此。

後來，國中生們起身離開，走之前瞪了我一眼，還好我也適時回瞪（笑）旁邊的客人來跟我說：「謝謝妳喔，妳好勇敢！我都吃不下去，要打包了。」老闆娘來收桌，我直接問那群國中生是不是常客，老闆娘知道原委後，給了我一抹神祕的微笑：「妳不知道喔，暑假一到，這種屁孩每天都有！」

我將這個故事，分享給專業飼養爬蟲的朋友，看看是不是我太苛求了？她分析道：「中二病啊，以為別人都要包容他們，有些人就是不能接受，我們這輩看會覺得不懂事，一看就是剛養不久，或是愛吹噓的中二，只能看他道德素質如何。」

我一直在思考，為什麼這些大孩子，會如此沒有公德心，在公眾場合大聲吹噓這種殘忍的事情，拿話題起頭那個男孩來說，他敘述這件事情的語氣，完全是以一種炫耀、嚇唬人的方式，不停地在誇大細節，我也很驚訝，其他兩位雖然只是附和他，但竟然絲毫沒感覺到周圍那濃濃不愉快的氣氛。

這，是不是我們家長，過度注重教導孩子「爭取權益」，卻忘了告訴他們「體恤他人」與「公民道德」的重要性？

我們教孩子太多的「討」、「要」，而沒有引導他們去「觀察」別人的心情與需求，短短3個字同理心，可不只是扶老奶奶過馬路或捐款捐發票而已！如果不能落實在生活中，那就只是虛偽的「形式」，毫無公民素養。

我從小被教導，吃飯的時候，不要講污穢、殘忍等等負面的事情，在外面餐廳更是如此，這不是我清高，而是對在場眾人的基本尊重，雖然每個人感到不愉快的事物不同，但避開大眾較容易產生厭惡的話題，仍然是必須提醒孩子的教養重點！

身為媽媽，我實在很擔心這些「鬼」，也害怕自己的孩子，未來成為沒有公德心、沒有同理心的「鬼」，做自己很好，但請不要造成他人的困擾及不舒服，相信大家小時候都被長輩制止過，說：「吃飯的時候，不要講噁心的話！」說話要看場合，真的！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。