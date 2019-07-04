　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
親子

吃飯遇少年炫虐待動物　她嘔：不重視公民素養的後果

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

▲吃飯遇少年炫虐待動物。（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

暑假到了，真的是鬼門開嗎？

身為忙碌的單身媽媽，早午餐是我唯一能獨處、好好吃飯的時刻，我通常會吃得比晚餐豐富些，讓自己的心靈沉澱下來，才能好好面對緊湊的工作事宜。今天，一如以往，我到了一間平價早餐，這是個L型的空間，雖然不知道為什麼有點吵，但裡面有冷氣，我就在那找了個位子。

我坐在角落，附近有3組客人，剛說到有點吵的聲音來源，是3位貌似國中的大孩子，老實說，長期外食，早就練就閉耳不聽的本事，但接下來的狀況有點複雜，其中1位開始發起爬蟲類動物的話題，他吹噓著自己養蛇、養蜥蜴，這些我都不陌生，因為有喜歡這些的朋友，常常在臉書貼這些分享。

不過，他開始往虐待動物的方向帶，說自己曾對蜥蜴做過什麼事，鉅細靡遺到好像正在案發現場，我不是什麼素食主義者，但那滿滿血腥的畫面，我實在不想再提！講到興頭之處，更是加油添醋、越講越大聲，絲毫沒發現其他3桌已經在搖頭嘆氣。

面對這毫無公德心的狀況，我整個人忍不住作嘔，轉頭對他們說：「這邊是早餐店，可以不要講這些嗎？或是小聲一點嗎？大家都在吃飯耶！」沒想到，他們竟然繼續講，一付沒什麼大不了的樣子，有趣的是，他們也不敢直接對我，3個人裝瘋賣傻互相說：「我們是講了什麼？沒講什麼嘛，哈哈哈。」

說真的，我是外表看起來不夠兇，今天如果是館長在這，我不相信這3個國中生還敢如此。

後來，國中生們起身離開，走之前瞪了我一眼，還好我也適時回瞪（笑）旁邊的客人來跟我說：「謝謝妳喔，妳好勇敢！我都吃不下去，要打包了。」老闆娘來收桌，我直接問那群國中生是不是常客，老闆娘知道原委後，給了我一抹神祕的微笑：「妳不知道喔，暑假一到，這種屁孩每天都有！」

我將這個故事，分享給專業飼養爬蟲的朋友，看看是不是我太苛求了？她分析道：「中二病啊，以為別人都要包容他們，有些人就是不能接受，我們這輩看會覺得不懂事，一看就是剛養不久，或是愛吹噓的中二，只能看他道德素質如何。」

我一直在思考，為什麼這些大孩子，會如此沒有公德心，在公眾場合大聲吹噓這種殘忍的事情，拿話題起頭那個男孩來說，他敘述這件事情的語氣，完全是以一種炫耀、嚇唬人的方式，不停地在誇大細節，我也很驚訝，其他兩位雖然只是附和他，但竟然絲毫沒感覺到周圍那濃濃不愉快的氣氛。

這，是不是我們家長，過度注重教導孩子「爭取權益」，卻忘了告訴他們「體恤他人」與「公民道德」的重要性？

我們教孩子太多的「討」、「要」，而沒有引導他們去「觀察」別人的心情與需求，短短3個字同理心，可不只是扶老奶奶過馬路或捐款捐發票而已！如果不能落實在生活中，那就只是虛偽的「形式」，毫無公民素養。

我從小被教導，吃飯的時候，不要講污穢、殘忍等等負面的事情，在外面餐廳更是如此，這不是我清高，而是對在場眾人的基本尊重，雖然每個人感到不愉快的事物不同，但避開大眾較容易產生厭惡的話題，仍然是必須提醒孩子的教養重點！

身為媽媽，我實在很擔心這些「鬼」，也害怕自己的孩子，未來成為沒有公德心、沒有同理心的「鬼」，做自己很好，但請不要造成他人的困擾及不舒服，相信大家小時候都被長輩制止過，說：「吃飯的時候，不要講噁心的話！」說話要看場合，真的！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,親子活動,身教,公德心,同理心,大聲喧嘩

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

怕花錢不敢出國？　走吧！這4點讓小資親子輕鬆旅行

單親無需對孩子自責！綠玫瑰：因為愛，所以更不能寵

親子遊東京：護照自己辦，不但省錢又方便！

當明星好棒？那些你沒聽過的童星悲劇！

雅子皇后接待川普免翻譯　她讚：給了二度就業婦女勇氣

床前故事5要點：對公主加點勇氣，賦予童話新格局

如何解釋上學的必要性？她出奇招：擁有買XX的財富自由

吃飯遇少年炫虐待動物　她嘔：不重視公民素養的後果

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

「明星製造機」陶晶瑩來《聲林2》　大虧：搞得老蕭跟宥嘉是我生的

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

黑人緊盯飛飛翔翔鍛鍊身體　范瑋琪無奈雙胞胎「很不受控」

父子「老漢凝視」比基尼妹甜笑直播　1歲弟反應9千人笑炸：廣志小新2.0

吃飯遇少年炫虐待動物　她嘔：不重視公民素養的後果

不爽阪神虎落後 暴衝爸把兒子當武器怒砸對方球迷

違反歐盟制裁！巨型油輪涉運油至敘利亞　直布羅陀強行扣押

每次清貓砂都被踹！鏟屎官「背沉一下」火大抬頭：給我放尊重

解放軍海軍晉升　「馮玉祥之孫」馮丹宇升任中將

幼年遭母「強拍裸照搏版面」！她現在教兒舌吻影后搞開放性關係

快訊／高雄苓雅區發生疑似母親帶2子自殺命案　2人送醫1人死亡

苗栗苑裡老街石磚一壞再壞　民眾質疑縣府施工品質太爛

新北萬里國小驚傳火警　男廁疑電動機車「充電過載」引發火勢

勇警殉職　警署下令260警員增援鐵警局　未來雙警值勤須穿防彈衣

吃飯遇少年炫虐待動物　她嘔：不重視公民素養的後果

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

親子熱門新聞

口腔破超過30個洞　對抗腸病毒..

孩得流感　傻媽：能少隔離幾天嗎

如何替孩子選擇合適英語補習班？

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

同居女生較吃虧 要留給人家探聽..

喜歡磨蹭小雞雞！孩子性蕾期來怎..

八仙塵爆倖存者：痛苦是爸媽哭了

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

2千個叫我爸！陳俊朗打造書屋助..

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

寶寶喝奶　要注意這4點

山豬窟室內溫水泳池+SPA館　..

不婚生子可行嗎？生父認領前先想..

白肉底生黑糖娃！新生兒膚色黑是..

更多熱門

相關新聞

培養孩子在自己的能力範圍內負責任

父母要主動營造一些機會，讓孩子學習。最好能讓孩子有自主選擇的空間，當一個人能為自己選擇，通常也相對願意為自己負責。

中國的雙一流高教政策出了什麼問題？

如何幫孩子建立自信？請讓他握有「說話權」

和寶貝快樂洗澡　用泡泡浴打造黃金時光

兒摔破手機鏡頭！恐龍媽0歉意扯爆

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

鐵路警遭刺肚　4日上午宣告不治亡

即／台鐵嘉義站自強號　車廂砍人

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

25歲勇警殉職　同仁敬禮痛哭：任務結束了

老公刺死25歲警　兇嫌妻拿出藥單手一直抖

25歲鐵路勇警殞命！　兇嫌妻下跪：對不起

臉書全球當機　FB、IG圖片出不來

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

鐵路勇警殉職！自強號揮刀男背景曝光

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

狠男刺殺鐵路警　移送吼：我是有計畫的

女星驚傳遭性侵槍殺！「全裸陳屍橋下」真相超扯

警被刺破肚新影片曝！消防喊4次「沒事」　乘客：加油

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可回來飛

更多

最夯影音

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面