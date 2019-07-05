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起薪每年達180K！人工智慧專業科系成大陸熱門志願

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▲▼人工智慧。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人工智慧示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者馬叔安／綜合報導

大陸大學升學考試選填志願於3日結束，根據統計，今年跟人工智慧相關專業畢業生們找的工作比較理想，起薪在最高達到每年40萬元人民幣（約新台幣180萬元），領域的人才需求，在過去3年間增長了8倍，也讓相關科系成為大陸考生們的熱門選項。

綜合陸媒報導，大陸全國今年3月，共有35所高校獲首批建設「人工智慧」大學新專業資格，包括清華大學、北京大學、北京航空航天大學等知名學府。此外，《AI指數2018年度報告》指出，中國有超過1萬個相關職位在等待人才。據統計，2018年中國人工智慧市場規模為17.6億美元，預計2023年這一規模將達到119億美元。

▲▼北京大學。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北京大學。（圖／記者曾俊豪攝）

清華大學在去年6月28日，成立了人工智慧研究院，比它更早的是中國科學院大學，在2017年9月成立「人工智慧技術學院」，同年11月，西安電子科技大學人工智慧學院成立，此後跟進的還有復旦大學、南京大學、上海交通大學等學校。

「21世紀經濟報導」指出，到了2030年，中國有望在人工智慧理論、技術與應用方面總體達到世界領先水平，成為世界主要人工智慧創新中心。

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關鍵字：人工智慧,人工智能,北京大學,清華大學

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