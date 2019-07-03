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大陸AI公司發布「步態識别系統」　看走路風格就能知道你是誰！

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▲▼步態識別系統。（圖／翻攝銀河水滴官網）

▲步態識別系統。（圖／翻攝銀河水滴官網，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸人工智慧（AI）企業銀河水滴2日在北京發布，全球首個步態識別互聯系統「水滴慧眼」，具有步態建庫、步態識别、步態檢索、大範圍追蹤等功能。據了解，即使目標人物遮住臉，也可以透過走路方式辨認出身分。

綜合媒體報導，銀河水滴創始人兼CEO黃永禎表示，和人臉識别相比，步態識別擁有遠距離，全視角等諸多獨特優勢。此外，他更提到，除了公共安全領域，未來步態識別還將在智慧家居、智慧醫療、機器人、醫療康養等領域發揮積極作用。

▲▼步態識別系統。（圖／翻攝銀河水滴官網）

黃永禎說，「此次推出的『水滴慧眼』集成『地圖追蹤、地圖布控、視頻檢索、實時布控、步態抓拍、步態提取、步態比對、步態採集』等八大功能，支持上萬部攝像機實時並發，支持海量歷史視頻與實時視頻瞬間檢索與定位。」

他還表示，系統能夠基本滿足公共安全領域的基礎需求，可廣泛應用於車站、機場、博物館、學校、景區、商場等地方，以及核電站、發電站、石油石化基地等重要基礎設施。

▲▼步態識別系統。（圖／翻攝銀河水滴微信公眾號）

▲步態識別系統。（圖／翻攝銀河水滴微信公眾號，下同）

據英國南安普敦大學專家馬克·尼克松研究顯示，肌肉力量、肌腱和骨骼長度、骨骼密度、視覺靈敏程度、協調能力、經歷、體重、重心、肌肉或骨骼受損程度、生理條件等因素都會影響人走路的「風格」。

不過，銀河水滴在今年4月2日就宣布，「基於深度學習的步態識別方法」正式獲得美國專利授權，並可以有效提高步態識别的準確率。

▲▼步態識別系統。（圖／翻攝銀河水滴微信公眾號）

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關鍵字：銀河水滴,步態識別,水滴慧眼,人工智慧,AI,黃永禎

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