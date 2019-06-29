已經下架！AI「脫衣」App DeepNude不堪流量與爭議已停止運作

▲DeepNude官網現已無下載連結。（圖／取自deepnude.com）

科技中心／綜合報導

科技本身並不存在善惡，但應用它的人卻有。AI「脫衣」應用程式DeepNude推出後便引來多方爭議，經媒體報導後該應用的官網又湧入大量人潮，因不堪湧進的流量及輿論，該應用在推出短短6日後，團隊於28日宣布關閉網站並停止運作。

化名「Alberto」的應用程式開發人員日前運用柏克萊大學開方的開源演算法pix2pix，並使用生成對抗網絡（GANs），以1萬張女性裸體照片訓練出應用程式「DeepNude」。該應用程式能將有穿衣服的女性照片生成為裸照，且原圖中裸露愈多肌膚，生成的效果愈好。經媒體報導後，網站在一日內湧入大量流量使機器難以負荷，另一方面該團隊又收到排山倒海而來的批評，最終在昨日於推特發布公告，決定關閉網站並停止運作。

DeepNude團隊28日透過其官方推特帳號發布公告表示，一開始他們是以娛樂為目的開發這個應用程式，並以此賺些錢，沒想到迴響這麼大，機器開始無法負荷，與此同時，他們也開始受到來自各方的批評即爭議聲浪。「我們其實並不希望以這樣的方式去賺錢」，推文中指出，他們並未料到會引來如此大的風波，也一直自問「這是對的嗎？會對某人造成傷害嗎？」並在文末寫到：「世界還沒有為DeepNude做好準備」。

DeepNude團隊表示將不再出售應用程式，也不會再推出其他版本。雖然團隊也坦承可能會有其他副本流出，但因此應用程式違反服務條款，他們呼籲網友別在網路上共享這個軟體。如今該團隊已下架此款應用程式，並關閉網站。

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