黃偉哲親出席防治會議　陳其邁讚台南市府登革熱防治有效率

▲陳其邁主持台南登革熱防治會議，市長黃偉者親自出席。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁5日南下台南，主持行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組會議，台南市長黃偉哲也親自出席防治會議。陳其邁受訪時強調，防疫不分藍綠也不分中央及地方，他讚賞台南市府對於疫情防治效率快，只要有需要中央支援的，中央一定會全力配合。

針對登革熱在高雄及台南疫情，陳其邁數度南下主持登革熱防治會議，高雄市長韓國瑜日前為了與畢業生拍照而缺席會議，黃偉哲則是選擇親自出席。為防治登革熱，黃偉哲經常在臉書說明防疫進度，3日晚間就在臉書發文指出，「登熱疫情嚴峻，市府團隊不敢鬆懈，下午到東菜市進行孳清及防疫宣導，也非常感謝所有市民及攤商的配合，讓我們一起同心協力，阻絕疫情擴散！」

陳其邁受訪時讚賞，「黃市長動作非常快，包含整個社區動員跟防疫體系都已經建構，我們今天特別來跟台南市政府說明，防疫不分地方及中央，也不分藍綠，對於不管說預算、整個人力的部分，看怎麼做一個整合性的協調跟合作，中央會全力來配合」。

陳其邁指出，台灣登革熱疫情通常從8月至9月開始，10月及11月是高峰，過去歷年通常都是由地方政府五月提出經費補助申請，中央大約八月核定，今年特別早，尤其是高雄市府從申請到核可中央僅僅花了6天的時間，核給高雄市府5千3百多萬，同一時間也核給台南2千5百多萬元，希望地方政府錢能用在刀口、不要浪費。

陳其邁再強調，防疫不分藍綠，高雄跟台南生活圈非常接近，希望兩個地方政府能充分合作，會很有效的降低疫情。他指出，黃偉哲是公衛專家，市府團隊也對登革熱疫情很了解，不過台南也不能掉以輕心，高雄、台南及中央三方都必須要一起合作，全力防止登革熱疫情擴散。