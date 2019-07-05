反鐵籠公投大會師上凱道　國民黨團揚言2020立委過半修回公投法

▲國民黨立院黨團召開「77上凱道，反鐵籠公投」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨7月7日下午3時將號召10萬人在總統府前辦「反鐵籠公投凱道大會師」抗議，當天還邀5位總統初選參選人到場共襄盛舉。國民黨立法院黨團5日上午召開記者會號召民眾響應，黨團總召曾銘宗更揚言若明年大選國民黨取得立法院過半席次「一定修回公投法」。

曾銘宗表示，公投是最能夠直接反映民意的直接民主，也是制衡政府施政失能最直接的手段，民進黨過去在野長期推動公投，主張公投必須綁大選，包括民進黨前輩蔡同榮都曾說過：「公投法是我提的，應該要綁大選」，但執政之後卻全部都忘記了。

曾銘宗指出，民進黨在臨時會強行通過《公投法》修正草案，其中有兩項重大問題。第一是每兩年舉辦一次公投「實務上不可能」，假如有像是美豬進口這類的緊急性事件，還要等兩年才辦一次根本是緩不濟急。第二是修法門檻沒有配套修正，在民進黨主張公投與大選脫鉤的情況下，門檻仍維持絕對多數，未來必須有495萬人投下贊成票才有辦法通過，這樣的高門檻公投，未來已經不可能通過相關公投案。

首席副書記長陳宜民表示，民進黨利用臨時會展開突擊，迅速通過《公投法》修正案，前年才被放出的鳥籠公投瞬間被民進黨重新關進鐵籠，最神奇的是每逢公投必絕食的前民進黨主席林義雄這次沒有絕食也沒有講話。陳宜民痛批，香港人勇敢站出來爭取民主，台灣卻被步步進逼、一直在退步，怒批民進黨就是一直在做退步性的修法。

黨團副書記長柯志恩也說，政治人物最忌諱的就是兩套標準，林義雄過去為了公投可以奮不顧身甚至犧牲自己，這次卻默不作聲出來踹共，「趙讓我們有一點失望」，質疑難道民進黨的前輩與後輩都對於當初的創黨精神完全蕩然無存了嗎？柯志恩說，民進黨為了選票考量已經把基本價值喪失掉，只能說民進黨為了選票完全不顧創黨的民主價值，對付這樣的政黨只能夠在2020用選票將它下架。

黨團副書記長童惠珍則說，台灣自詡為民主自由國家，但是看到民進黨「一手反送中，另外一手卻親手斷送台灣的自由民主」，連公民最直接行使民主權利的價值也一次毀滅，因此呼籲群民站出來為台灣的自由民主而戰。

曾銘宗表示，國民黨目前正在推動《公投法》的複決公投案，若2020年國民黨立委席次過半，一定修回《公投法》，如果席次沒有過半，也希望透過此次《公投法》的複決公投案，還給人民直接公投的基本權利。