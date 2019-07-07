LIVE／5參選人現身凱道！國民黨號召10萬人反鐵籠公投

▲國民黨七七凱道大會師，活動尚未開始現場已有支持群眾聚集 。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨7日下午號召10萬人在總統府前辦「反鐵籠公投凱道大會師」抗議，5位總統初選參選人皆會到場共襄盛舉。根據抽籤結果，上台發言順序為新北市前市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、鴻海創辦人郭台銘、高雄市長韓國瑜與台大政治系教授張亞中，每人談話8分鐘。此外，國民黨主席吳敦義和前總統馬英九也會出席。

根據國民黨規劃，這次活動的5位主持人，分別是桃園市議員萬美玲、魯明哲、國民黨文傳會副主委歐陽龍、實踐大學講座教授江岷欽與資深媒體人鄭麗文。

至於流程部分，活動於14時開始，14:30–15:00暖場表演，15:00–15:30八大社團開講，15:30–1540由彰化以北10縣市議長與代表站出來演講，15:40–15:50由立法院黨團三長發聲，15:50–15:57啦啦隊表演，15:57–16:57五位初選候選人同台，最後前總統馬英九和國民黨主席吳敦義壓軸登場。

國民黨副主席曾永權表示，民進黨一方面關切香港民主人權，但是卻沒收台灣人民直接民權，兩面手法，難道台灣人民的民主不比香港嗎？民進黨評估對選情有利就公投綁大選，對選情不利就修法沒收公投，這樣投機作風已經引起台灣人民憤怒，所以要上凱道發出正義怒吼。

不過，由於韓粉不滿郭台銘，已經發出反動員，國民黨發言人歐陽龍呼籲，不管是那一種粉，都是中華民國粉，他相信當天不會失焦，而且每一種粉都會尊重主辦方，因此外界憂慮的問題，他堅信不會發生，「每一種粉都要來參加這場活動」。