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獨／「郭韓之爭」釀分裂危機　吳敦義今邀郭台銘簽初選公約

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▲▼韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統初選民調將於7月8日至14日展開，15日上午公布結果。由於前鴻海董事長郭台銘始終未簽下初選公約，外傳他將脫黨參選，引發藍營基層焦慮。黨政人士透露，黨主席吳敦義為了力求團結，7日將在國民黨5位初選參選人合體的「反鐵籠公投凱道大會師」上，邀請郭台銘簽下公約。

國民黨總統初選競爭相當激烈，有郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中5人角逐。黨中央日前請參選人簽署公約書，承諾初選期間不惡意攻擊其他參選人，若未獲得提名，也絕不違紀參選等。除郭台銘外，其他4位參選人皆已簽署公約。

至於為何不簽公約，郭台銘日前表示，「魔鬼都藏在細節裡」、「辦法都沒有是要簽什麼？我還勸所有參選人都不要簽」。由於郭台銘始終未簽下初選公約，外界猜測他將脫黨參選，讓藍營基層相當焦慮。

國民黨中常委沈智慧日前就在中常會表示，5位總統參選人中尚有1人未簽署公約，這是一個錯誤的示範，也是一個不團結的象徵。資深媒體人李艷秋6日也在臉書發文表示，國民黨若有人脫黨參選，恐怕才是國民黨最大的夢魘，屆時辣台妹（指總統蔡英文），撿到的恐怕就不只是槍了，是核彈。

黨政人士表示，總統蔡英文民調回升，民進黨整體氣勢上漲，反觀國民黨陷入初選後分裂的危機，7日將在國民黨5位初選參選人合體的「反鐵籠公投凱道大會師」上，邀請郭台銘簽下公約。

黨政人士強調，吳敦義親自召開記者會駁斥民調黑箱，黨中央也公開直播民調抽樣作業，就是盼最後勝出者在誤差範圍內，不論是郭台銘或是韓國瑜，雙方都能再有合作的可能。

▼國民黨2020總統、副總統選舉，總統候選人提名參加初選同志公約。（圖／記者徐政璿攝）

▲▼國民黨2020總統、副總統選舉，總統候選人提名參加初選同志公約。（圖／記者徐政璿攝）

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關鍵字：郭台銘,國民黨,公約,吳敦義

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