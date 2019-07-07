讓117萬名身障者可以投保　郭台銘：花100億成立專責保險公司

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為落實真正的平權，讓117萬名身心障礙者可以保險，國民黨總統初選參選人郭台銘7日發表最新競選廣告，主張花新台幣100億元成立專責的保險公司，只要領有身心障礙手冊的身障朋友就可投保，未來還會讓壽險、意外險、醫療險一步一步實現。

郭台銘競選辦公室7日發表最新競選廣告，前國民黨立委楊玉欣、台灣公義聯盟理事長鄭龍水、自由空間基金會董事長唐峰正等身障朋友都入鏡，長期推動身障權益的心路基金會董事長馮碧華、心路基金會執行長張玲、前伊甸基金會南區執行長林美專、台大社工系教授古允文等，也認同郭台銘的主張。

「我們是最需要保險的人，但有錢都沒法保，不但被保險公司集體拒保，還被保險公司認為是賠錢貨。」楊玉欣、鄭龍水、唐峰正齊聲喊出心裡的聲音，但長期以來都不被政府重視。

郭台銘競辦表示，台灣有117萬的身障朋友，除了全民健保之外，不能保其他險，這群人背後所代表的是117萬個家庭，佔了台灣8分之1，但他們生病卻沒有醫療險，出事卻沒有意外險，甚至人走了，連壽險都沒有。

郭台銘競辦提到，郭台銘主張用100億成立專責的保險公司，以團保為基礎來籌辦，只要領有身心障礙手冊就符合投保資格，「這不只是單純的保險問題，而是對身障者的人權歧視！」過去政府沒有做的，就讓郭台銘來做，「這不是生意，這是社會正義！台灣要贏，相信郭台銘！」

▼郭台銘競選廣告「身障保險篇」。（圖／翻攝自郭台銘Youtube）