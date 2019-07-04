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祖墳有蔭屍！客急買「一箱10年大龍」他嚇傻：第一次遇到　網驚長知識了

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▲祖墳有蔭屍！客急買「一箱10年大龍」他嚇傻：第一次遇到　網驚長知識了。（圖／記者周宸亘攝、原po授權引用）

▲老闆第一次遇到，客人買酒是為了撿骨用。（圖／原po授權引用）

網搜小組／綜合報導

一名老闆日前遇到客人急著收購10年以上白酒，並表示是為了祖墳撿骨所用，原本他以為只是普通祭拜，笑回「頂多兩瓶就夠了」，沒想到對方語帶凝重地透露，整件事情的來龍去脈，讓他聽完超毛，網友們也直呼長知識了。

老闆前天在「靈異公社」提到，買家透過朋友介紹，急著跟他買10年以上的白酒，原因是要幫祖先撿骨，重點是要買整整一箱。對此，他十分不解，忍不住提醒頂多兩瓶就足夠，而對方也不打算隱瞞，便與他娓娓道來背後緣由。

請繼續往下閱讀...

買家感嘆，家中出現太多不順、難以解釋的事情，由於基督教從來不相信這個，他耗費很大心力，好不容易說服母親，才終於找了地理師跟撿骨師去看，結果發現祖墳是蔭屍的機率非常高，所以要選日子開挖，「在這之前，要先準備交代的東西，如果開挖真的遇到，就得把老酒倒進去加速腐化」。

▲土葬，墳墓，墓園，掃墓，祭祖，祖先，清明節，清明掃墓。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

聽完這段背後故事，他依對方要求，隔天馬上約面交，「剛剛交完一箱10年大龍，買這一箱的理由居然是...撿骨屍體未腐化要用的，讓我光聽就毛毛的，原來還有這用處。」

對此，網友們紛紛回應，「沒錯！蔭屍需要酒精分解未腐爛的物質，我家老人家也是這樣處理」、「太浪費啦，米酒頭加高麗菜葉，丟進去...大約5天就差不多能處理」、「長知識了」、「真的是這樣子，還聽說酒精濃度越高的效果越好」、「我也是第一次聽到，真的有點毛，長見聞了」。

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關鍵字：祖墳,蔭屍,買酒,撿骨,靈異公社

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