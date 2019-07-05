大陸餐飲業報告：山東年吃近2兆元！火鍋成新寵狂開40萬家

▲成都、重慶麻辣火鍋。（圖／記者謝璩安攝）

記者馬叔安／綜合報導

中國飯店協會日前聯合新華網共同發表《2019中國餐飲業年度報告》，數據顯示，山東在2018年的餐飲規模為人民幣3995億元（約新台幣1.8兆元），成為中國大陸餐飲第一大「吃貨」省。此外，「火鍋」成為大陸餐飲新寵，截至2018年底，大陸全國火鍋店數量近40萬家。

報告數據指出，除了名列榜首的山東之外，同年餐飲收入排行前3名還包括廣東和江蘇，包括名列第4的河北，四省均突破3000億元，前十大省份餐飲收入，合計佔大陸全國餐飲收入66%。

▲山東的餐飲規模在2018年居大陸之冠，圖為山東省濟南市（圖／CFP）

至於榮登大陸餐飲新寵兒的火鍋，除了向來盛產此料理的四川與重慶之外，口味清淡的廣東火鍋，則以超過3萬家店的數量排名第二，從餐廳的密度來看，重慶平均每萬人擁有9.4家火鍋店，相當於約千人就有一家，而四川、北京、陝西、貴州每萬人擁有的火鍋店數量則均在4家以上。

《新華社》報導，這份報告以大陸國內25個省區市，近200家規模較大的餐飲企業數據為基礎，涉及餐館幾萬家，總餐位數上百萬，分析報告數據可得知，大陸的餐飲業餐飲行業仍屬於勞動密集型產業，中大型企業員工隊伍相對穩定，從業人員薪酬水平較低。