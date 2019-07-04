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砍人現場奔逃！他問「會出手幫忙？」掀論戰　網曝超悲催下場...律師解答了

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▲▼打碼版，台鐵自強號，鄭姓嫌犯揮刀砍傷鐵路警後遭到制伏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鄭姓嫌犯揮刀砍傷鐵路警後遭到制伏。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者周亭瑋／採訪報導

台鐵3日驚傳砍警血案，25歲鐵路警察李承翰遭鄭姓兇嫌刺傷，臟器外露滿地鮮血，送醫搶救後不幸身亡。當時，李員警孤身搏鬥的畫面，引來眾人不捨與討論，就有網友好奇，「如果在砍人現場，是否會幫忙」，也不禁猜測，若出手可能會面臨官司問題，甚至把自己的人生給賠上；對此，律師鄭瑞崙給予解答，並直言「是該名網友多慮了！」

當時，員警李承翰儘管「肚破腸流」，仍死命與鄭嫌纏鬥肉搏，就是怕附近乘客遭受波及；同時，有熱心乘客錄下驚悚畫面，有人則連忙逃離。不少網友在難過之餘，也提出疑問「警察奮力奪刀但跟歹徒堅持不下，如果你在車上你會做什麼？是看戲、落跑還是嘗試幫忙？」

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▲砍人現場奔逃！他問「會出手幫忙？」掀論戰　網曝超悲催下場...律師解答了。（圖／地方中心翻攝、翻攝自PTT）

▲鄉民怕惹上官司。（圖／翻攝自PTT）

一名鄉民坦言，「我很快就知道我不會，因為我怕制伏後，可能被判民事（對歹徒侵權行為）、刑事（傷害罪）、行政（協助警方不符合正常行政程序）三種訴訟，法官也可能對我說，你為什麼要把他打到重傷呢？你可以大聲嚇阻他，或是奪下他的刀子就好啦。」

他接著想像，「沒有律師願意免費幫我打官司，我即將面對高額訴訟費，以及付出時間，很有可能因此失業，纏訟多年後，搞不好判得比歹徒重，而歹徒有99%可能性被說可教化，還有一堆律師和人權團體願意免費幫他打官司，最後身陷囹圄、財務、家庭危機，我腦補到這裡，已經都快流淚了。

▲▼台鐵殺警男。（圖／地方中心翻攝）

▲民眾錄下驚悚肉搏畫面。（圖／地方中心翻攝）

對於這個顧慮，18年資歷的鄭瑞崙律師指出，「當你面對不法侵害，又是持刀傷人的現行犯，若出於防衛自己或第三人的權利，所為的行為，縱使造成歹徒受有傷害，乃屬於正當防衛的行使，依照刑法23條規定，不會予以處罰，而且依照民法第149條規定，不負損害賠償責任。而網友所說的傷害罪、及對歹徒侵權行為等責任都不會成立。」

鄭律師強調，「依照當時情況，歹徒正在持刀傷人，犯罪正在實施中，歹徒屬於現行犯，依照刑事訴訟法第88規定，不問何人都可以逮捕他，所以將他制伏限制他的自由，是屬於依法令的行為，並不會有成立妨害自由罪的問題，所以說真的是他多慮了。」

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▼車廂留有大片血跡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼快訊／持刀殺警影片曝光！嘉義站眼鏡男「車廂狂刺滿地血」　警臟器外露送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

ET快訊
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台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：25歲警,李承翰,砍警,正當防衛,官司,PTT

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