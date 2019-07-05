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來台定居　陸委會：已接獲數起「零星」港人電話和郵件

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▲▼反送中示威者1日在街頭與警方對峙。（圖／達志影像／美聯社）

▲反送中示威者1日在街頭與警方對峙。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／台北報導

香港反送中行動越演越烈，大陸委員會發言人邱垂正昨（4）日下午在例行記者會上表示，陸委會目前已經接獲數起零星港人電話和郵件；駐港機構「台北經濟文化辦事處」也接到港人諮詢來台定居和居留的事宜，「主要理由是近期香港動亂，以及擔心人權自由法治遭到破壞。」

邱垂正也說，不過目前還沒接到依「香港澳門關係條例」第18條申請政治庇護的個案；陸委會對香港公民社會力量的展現，和爭取自由民主的決心感到敬佩，但也呼籲港府與各界依理性和平的對話尋求共識，以落實港人應有的權利，維繫香港繁榮穩定。

▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

據悉，反送中示威者先前佔領立法會，並且破壞大樓內部設備，讓各界都為之震撼。香港行政長官林鄭月娥明確表態，對違法犯罪行為必定追究到底。大陸官媒《人民日報》則對此發表社評，「這起暴力事件踐踏香港法治，破壞香港社會秩序，損害香港的根本利益，是對『一國兩制』底線的公然挑戰。」

據《香港電台》報導，警方在事件中逮捕了11男1女，這12名「反送中」示威者年齡介於14至36歲，企圖阻止升旗禮進行並做出一連串相關行動，被警方認定，涉嫌藏有攻擊性武器、非法集會、襲警、妨礙警務人員執行職務，甚至違反《1995年飛航（香港）令》。

《環球時報》社評表示，香港不應該成為暴力的天堂，無論香港還是中國當地社會，都不會允許暴徒文化在香港社會大行其道，有問題和爭議都應通過憲制管道加以解決，希望香港全社會都行動起來，對暴力行徑的上演大聲說不。

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