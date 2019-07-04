林鄭月娥邀請「閉門會談」　港科大學生會3條件公開拒絕

▲香港特首林鄭月娥邀請香港科技大學學生會進行閉門會談，但遭到拒絕。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

香港修訂《逃犯條例》6月引發多起大規模示威後，香港科技大學學生會4日表示，香港特首林鄭月娥3日向學生會發出閉門會議邀請，但已被學生會代表以「3項對話條件」拒絕。香港科大學生會指出，希望港府能正面回應5大訴求。

香港「七一遊行」示威者佔領立法會後，香港科大校長史維曾聲明，當務之急是化解香港的緊張局勢，希望政府與民間重啟對話。對此，FB粉專《香港科技大學學生會》上的《科大學生會就拒絕閉門會晤行政長官林鄭月娥女士之聲明》（下稱《聲明》）指出，林鄭月娥在校長發出聲明後，就透過校內高層邀請學生會出席閉門會議，但已被學生會代表拒絕。

▼ 七一遊行發生後，香港科大校長史維出面說明，希望政府與民間重啟對話。（圖／路透社）

《聲明》公布了3項「與港府對話」的條件，分別是：

一、政府回應5大訴求。

二、對話要包含各界代表。

三、對話必須公開。

關於第一點訴求，《聲明》點出，希望政府能回應香港人民「完全撤回修例」、「收回暴動定義」、「撤銷反送中抗爭者控罪」、「成立獨立調查委員會，追究警隊濫權責任」、「立即實踐真雙普選」的5大訴求，但林鄭卻不斷拒絕回應，希望政府能傾聽史維校長的訴求，停止重複、無意義的表態。

至於第二點訴求，《聲明》表示，從抗爭發起以來，商界、醫護界、法律界、教育界及許多香港民眾都反對送中條例，且科大學生會不可能代表所有抗爭者進行會議，「與林鄭政府之對談必須包含各界代表，政權切勿妄想可以如雨傘革命般，脅學界以令天下。」

有關第三點訴求，《聲明》指出，對談需要讓香港市民參與，讓所有人都有發言權利，以釐清政府多番迴避之問題，「本會提議用本校賽馬會大堂作為全民對話會場，在陽光及世界目光下，承先烈之遺志為反送中革命揭開新一頁。」