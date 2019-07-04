禁止退將赴陸惹議　陸委會：指標性人員進行特定行為才罰

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北採訪報導

立法院3日通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正案，遭外界質疑是「禁止」退役將領前往大陸。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正在4日的例行記者會上強調，修法只針對指標性人員，專指參與大陸黨政軍活動與慶典，不得有對旗、徽、歌行禮及唱誦行為，「規範非常具焦，並未模糊不清」。

邱垂正表示，修法「並未禁止退將赴陸參加相關活動，也沒有規範參加政治活動」，而是針對曾任國防外交、大陸事務及國家安全相關機關的政務副首長以上人員，或少將以上、情報機關首長等指標性人員，倘若參與大陸黨政軍或相關團體舉的慶典或活動，不得對中國大陸旗、徽、歌有行禮、唱誦等相關行為，此舉是「為維護國家尊嚴，避免使民心士氣受影響」。

▲陸軍退役中將吳斯懷參加紀念孫中山先生誕辰150周年紀念活動。（圖／翻攝自CCTV中文国际YouTube）

行政院此次修法主要源於2016年底有32名退將赴陸參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，並在唱中國大陸國歌時「站立敬禮」，引起輿論一片譁然。

條文明定，違者得由原服務機關視情節輕重，停止領受10%至100%之月退俸5年；情節重大者，得以剝奪月退俸，已支領者應追回之。若是未領取月退休給與者，則由原服務機關處50萬以上，500萬以下罰款。

▲台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案三讀通過 。（圖／記者屠惠剛攝）

邱垂正強調，只有違反修法後的這些行為出現，才有可能被處罰。至於違法個案也將以嚴謹的程序保障，除原服務機關，也會會同國安局、內政部、法務部、陸委會等相關機關組成的審查會認定。

據陸委會公佈的數據顯示，受規範的指標性人員約2700人，離任政務副首長以上人數近100人，其餘皆為退離職少將以上軍職人員。

