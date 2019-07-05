港媒接錄音爆料！衝擊立法會「前線人員可領2萬」...最好是學生

大陸中心／綜合報導

反送中示威人士1日衝擊香港立法會大樓，並佔領了議會廳。《大公報》3日援引一段錄音內容，揭露此次事件背後有人組織煽動，同時有金主出錢，「找人幹事」每人500至5000港元不等（約新台幣2000元至2萬元），且分工明確，招募對象最好有「學生身份」。

▲抗議人士將立法會玻璃門撞破。（圖／美聯社）

據報導，在消息人士提供的錄音對話中，「中間人」向前來問價的人士介紹說， 此次衝擊立法會的「前線人員」可獲3000港元至5000港元不等，主要負責圍堵警察局及闖入立法會前線，對員警及建築物擲磚或雞蛋等，後勤「挖磚」的則有500港元，還有專門負責錄像的「記者」，金額不明，每人每次工作時間為24小時。

▲示威人士佔領議會廳。（圖／路透）

消息人士還透露，「前線人員」會統一著裝方便辨認，包括黃色安全帽、眼罩、口罩，招募對象僅限22至24歲的年輕人，「最好有學生身份」，這些人會有大巴接送到現場。

該中間人還表示，「七一遊行」中要有實際行動，不然沒錢拿。問價人隨即說「扔磚頭可是刑事犯罪啊，大哥」，中間人回應「所以才有這麼多錢拿，沒重賞怎會有勇夫」。報導稱，中間人其實會從中抽成，且最終拿到錢只有「熟人」。

▲香港立法會遭破壞後首次開放。（圖／翻攝自環球網微信公眾號）

受此次衝擊風波影響，香港立法會大樓在10月復會前都不能使用。立法會主席梁君彥透露，大樓內其中一個「重災區」是保安控制室，有電腦硬碟被撬走，大批議員、議員職員、官員、記者和秘書處職員的資料遺失。

報導稱，立法會現場顯示，事發當日暴徒有計劃地破壞了大樓內外的閉路電視、照明設施、電腦，大部分人蒙面遮蓋容貌，並用雨傘遮擋記者鏡頭，有暴徒更提醒同路人戴手套以免留下指紋，亦有人特意入侵職員辦公室內的電腦查看，「種種證據顯示，暴徒是有組織、有預謀，他們毀滅罪證，企圖逃避法律制裁。」

▲衝擊立法會現場。（圖／路透社）