川普國慶宣布「火星立下美國旗」　20分鐘煙火點亮華盛頓夜空

▲川普國慶演說強調愛國情懷。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國國慶當地時間4日登場，總統川普今年特別打破慣例，前往華府林肯紀念堂發表演說。他稱讚美軍中勇敢的男女，國家比任何過往時刻都要強大，對於美國人來說，沒什麼事情不可能；此外，他還宣稱美國很快會再把人類送到月球，「接下來我們將很快重返月球，而且有天我們會在火星立下美國國旗。」

川普在台灣時間5日凌晨6時40分發表演說，此次國慶主題為「向美國致敬」（Salute to America），活動主打展現軍事實力以及發放煙火，當時現場下著大雨，他不忘向軍方致敬。接著，他提到美國爭取獨立的奮鬥過程，是國家卓越的遺產，「我們共同參與有史以來最偉大的故事，美國的故事。」

川普表示，這一切都是勇敢美國公民的歷史，永遠不會放棄追夢，並追求更光明與美好的未來，「只要我們永遠爭取更好的未來，沒有美國做不到的事情。」林肯紀念堂的舞台掛滿旗幟，周邊還有多輛軍車，突顯川普說話的氣勢。

川普原先在推特宣布，今日的煙火是有史以來最盛大的煙火秀，「這是不分黨派的節日，屆時會有全世界最好的戰機飛越典禮上空，來歡慶這個偉大的建國紀念日。」就在當地時間4日晚間9時許，美國國旗先在空中飄蕩，接著各種顏色的煙火瞬間點亮華盛頓夜空，這場煙火秀大約維持20幾分鐘。

▲煙火照亮夜空。（圖／路透）



《衛報》指出，總統發表談話前，有人擔憂他會讓國慶日「過度政治化」。不過，川普此次演說基本上都把重心放在宣揚愛國主義，並未提及太多黨派內容；除了講述美國過往歷史，他也再次強調「太空力量」，未來火星將會見到美國國旗。

《紐約時報》報導，林肯紀念堂周邊聚集數千人，許多人戴上「讓美國變得更好」（Make America Great Again）帽子，還有一名男子穿著寫有「投票給民主黨，讓美國變成第三世界國家」的上衣。

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