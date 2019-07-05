10分鐘狂塞71個熱狗堡！「大白鯊」奪大胃王第12冠　櫻花妹笑納女子組6連霸

▲切斯納吞下71個熱狗堡笑納第12座冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國獨立紀念日（Independence Day）除了有令人嘆為觀止的煙火秀外，紐約柯尼島（Coney Island）的熱狗大胃王比賽也同樣引人注目。今年男子組的賽事中，綽號「大白鯊」的切斯納（Joey Chestnut）在10分鐘內吃下71個熱狗堡，奪下他第12個熱狗大胃王獎盃。在女子組的部分．須藤美貴（Miki Sudo）也吞下31個熱狗堡狠甩對手，達成6度蟬聯冠軍的紀錄。兩人皆可得到1萬美元（約台幣31萬元）的獎金。

這場比賽自2004年開始電視直播，去年總計吸引141萬人收看，今年也是切斯納奪下4連勝，獲得第12座冠軍獎盃。切斯納在這場比賽中對上美國大胃王聯盟排名第2的強敵艾斯莫（Geoffrey Esper），艾斯莫的最高紀錄是在10分鐘內吃掉83片披薩。但切斯納依舊站穩腳步，豪吞71個熱狗堡摘冠，不過對於未能打破去年吃下74個紀錄，讓他在賽後受訪時表示，「應該還能再多吃幾個。」

▲須藤美貴狂吃31個達成6連霸紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

女子組的部分，日美混血兒須藤美貴（Miki Sudo）不負眾望，以31個熱狗堡狠甩第二名萊斯柯（Michelle Lesco）的26個，達成連續6年拿下女子組冠軍的紀錄。不過，須藤美貴最高個人紀錄41個熱狗堡，也未打破去年37個的紀錄。

據了解，知名的日本大胃王小林尊曾在「納森吃熱狗大賽」中連奪六屆冠軍，但在2007年被26歲的切斯納打敗後，冠軍寶座便易主，接下來12年間，只有2015年時曾被自己的同鄉超越，但隔年又重奪冠軍。