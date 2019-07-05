維珍航空班機「頭等艙火災」緊急迫降波士頓　疏散217名乘客

▲維珍航空是英國一家航空公司。（圖／翻攝自Virgin Atlantic臉書）



記者丁維瑀／綜合外電報導

維珍航空公司（Virgin Atlantic）一架從美國紐約市飛往英國倫敦的班機，當地時間4日晚間在頭等艙發生小火災，緊急迫降在波士頓。CNN報導，麻州警方表示，飛機降落後，機上217名乘客受到安全疏散；起火原因可能來自一個乘客座位的電器設備故障。

《美聯社》指出，麻州警方在記者會說明，火勢已由機組人員撲滅，根據初步調查，起火原因可能是一名乘客位置上的充電器故障，因而導致火災。28歲的乘客坦納（Cory Tanner）說，飛機4日晚間7時30分許剛從紐約州約翰•甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）起飛不到30分鐘，機上人員就從頭等艙那邊聞到煙味。

BREAKING NEWS - State Police confirm to @wbz a Virgin Atlantic flight from JFK to London made an emergency landing here in Boston after a fire onboard. Initial clues point to a seat fire. Everyone is safe. Hear from a passenger on @wbz News At 11:00 - Image from Cory Tanner pic.twitter.com/pOAj5MgdBF — Chris (@ChrisNWBZTV) 2019年7月5日

機組人員立刻宣布，飛機將於波士頓洛根國際機場（Logan International Airport）緊急降落。坦納表示，一名空服員當時透露，火災疑似是頭等艙的電器故障所造成。

維珍航空透過聲明表示，機組人員平時接受高標準的訓練，事發當時能夠迅速採取行動來應對狀況。坦納形容，雖然機上發生火災，不過乘客沒有陷入混亂，大家都在等待換飛機。

這架138班機降落後，機上217名乘客受到安全疏散；其中一名乘客拒絕接受煙霧相關的治療。維珍航空說明，正在調查為何機艙內會有煙霧，乘客與機組人員的安全一直都是企業的首要任務，「我們感謝客戶們的耐心，我們也與他們合作，提供當地住宿或是安排重新預訂其他替代的班次，以便讓他們抵達最終目的地。」