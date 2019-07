維珍航空班機「頭等艙火災」緊急迫降波士頓　疏散217名乘客

▲維珍航空是英國一家航空公司。(圖/翻攝自Virgin Atlantic臉書)



記者丁維瑀/綜合外電報導

維珍航空公司(Virgin Atlantic)一架從美國紐約市飛往英國倫敦的班機,當地時間4日晚間在頭等艙發生小火災,緊急迫降在波士頓。CNN報導,麻州警方表示,飛機降落後,機上217名乘客受到安全疏散;起火原因可能來自一個乘客座位的電器設備故障。

《美聯社》指出,麻州警方在記者會說明,火勢已由機組人員撲滅,根據初步調查,起火原因可能是一名乘客位置上的充電器故障,因而導致火災。28歲的乘客坦納(Cory Tanner)說,飛機4日晚間7時30分許剛從紐約州約翰•甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)起飛不到30分鐘,機上人員就從頭等艙那邊聞到煙味。

BREAKING NEWS - State Police confirm to @wbz a Virgin Atlantic flight from JFK to London made an emergency landing here in Boston after a fire onboard. Initial clues point to a seat fire. Everyone is safe. Hear from a passenger on @wbz News At 11:00 - Image from Cory Tanner pic.twitter.com/pOAj5MgdBF