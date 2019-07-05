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川普首次國慶閱兵...雨中演說秀軍力！B2戰機、坦克車隊現身華府

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▲▼美國獨立紀念日，川普發表演說。（圖／路透）

▲美國獨立紀念日，川普發表演說。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

7月4日為美國的獨立紀念日，總統川普今年打破慣例，讓軍方出動了B-2轟炸機、F/A-18大黃蜂戰機、F-35戰機等各式戰機飛越華府上空，展示軍事力量，他也在林肯紀念堂前發表約45分的演說，從介紹歷史開始，到向軍隊致意，台下群眾則是熱情高喊「美國！美國！」（USA! USA!）。

川普在台灣時間凌晨6點40分左右牽著夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）一同走上台，並發表演說，題目為「向美國致敬」（Salute to America），即便天公不做美下著雨，林肯紀念堂外仍擠滿了熱情支持群眾。

川普在演說開始時表示，「我們在此慶祝那些保衛我們國家的英雄們」，接著致意各個軍種，包含海岸護衛隊、空軍、海軍陸戰隊、海軍、陸軍等，「另外，很快地，就會有太空部隊（Space force）出現」。演說最後，川普表示，「我們的國家今日比以往更強大，現在正是最強盛的時期」、「我們永不忘記自己是美國人，未來掌握在我們手上，我們是同樣的人，追求相同的夢想和不同凡響的命運」。

▲▼美國獨立紀念日，川普發表演說。（圖／路透）

而各式各樣的戰機也隨著川普的介紹，一一飛過典禮現場上空，包括B-2轟炸機、F/A-18大黃蜂戰機、F-35戰機、美國海巡隊飛機。另外根據典禮安排，稍後還會有M1A2艾布蘭坦克在內的5輛軍車通過川普面前，接著是21響禮炮，海軍藍天使（Blue Angel）特技飛行隊戰機也將飛越華府上空，稍晚就會施放國慶煙火。

不過，外媒報導，這次的國慶典禮是美國史上花費最高的，光出動B-2轟炸機就要花費台幣2200萬元，出動2架F-35戰機則需花費超過2000萬元台幣，CNN報導，一名國家公園管理局官員指控，川普挪用了該單位250萬美元（約台幣7800萬）的預算，這些錢都是來自進入公園內的人們支付，用來營運環境和基礎設施的，不應花在政治用途上。

▲▼美國獨立紀念日，空軍1號。（圖／路透）

▲▼美國獨立紀念日，海軍藍天使（Blue Angel）特技飛行隊戰機。（圖／路透）

▲空軍一號、海軍藍天使特技飛行隊飛越華府上空。（圖／路透）

而這場砸大錢辦的閱兵典禮也引起民主黨痛批，眾議院民主黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）就表示，川普將美國國慶慶典變成自己的「造勢大會」，變成政治場合。紐約大學歷史系教授班吉亞（Ruth Ben-Ghiat）也分析，「川普把軍隊當作升高個人崇拜的工具。」

美聯社分析認為，川普45分鐘的演說幾乎是照講稿進行，沒有發生外界擔心的「脫稿演出」，以避免發生分歧或爭議，影響到川普競選連任，不過也因此，演說內容略顯無趣。

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關鍵字：獨立紀念日,美國國慶,川普,閱兵,北美要聞

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