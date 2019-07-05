空少「魔性墜機」演出安全講解！眼神手勢超到位　全機笑噴爆掌聲

This is amazing Canada. I’ll fly Westjet only to meet this guy!



pic.twitter.com/CeyWPNs9DR — Sandra Restrepo (@sandrarestrepo) July 4, 2019

國際中心／綜合報導

國外空服員講述機上安全指示的方法百百種，但加拿大西捷航空（Westjet）一名空少決定用滑稽且充滿魔性的方式來展開這趟飛行，可見他搭配著空姐廣播台詞演出，用誇張的表情與手勢呈現每一條注意事項，立刻吸引乘客們的目光，讓坐在座位上的人全都捧腹大笑。

每日郵報報導，該架班機從加拿大艾伯塔省（Alberta）飛往美國亞利桑那州（Arizona），在他開始講述安全事項的那一刻，就成功吸引乘客們的目光。

這段長約5分鐘的影片顯示，身穿白色襯衫的空少示範繫上安全帶時，並在拉緊帶子那一刻，露出猙獰的表情並發出被勒緊的音效，假裝自己被勒到極致。接著，在講解氧氣罩時，他先是假裝班機遇到緊急狀況，張大嘴巴、瞪大眼睛來演出班機搖晃的狀況，接著才示範戴上氧氣罩的方法，當然少不了逗趣的神情與手勢。

談及這段幽默的示範，機上乘客提到，「他身上充滿著魔性力量，吸引我的目光」、「在我活著的61年歲月裡，我從來沒有見過一名空服員能夠像這樣吸引乘客的注意」。