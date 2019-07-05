柯文哲料今下午會劉結一　2020試水之旅壓軸大戲

▲大陸國台辦主任劉結一、台北市長柯文哲。（合成圖／記者陳政錄攝、ET資料照）

記者陳政錄／上海報導

結束2019台北上海城市論壇行程，台北市長柯文哲預計今天下午在上海虹橋迎賓館，與大陸國台辦主任劉結一舉行會見，雖兩者官方均未正式證實此訊息，但將在前往杭州前「路過」上海的劉結一，昨（4日）於天津出席活動就表示，「會會會，一切都會明瞭」，讓這場「柯劉會」備受關注。

按照行程安排，柯文哲今天上午將前往昆山，參訪台商學校、慧聚寺、台資醫院並與台商座談後訪回上海， 下午行程在參訪完虹橋商務區台商後，最後一個就是在「虹橋迎賓館」參加的上海方歡送便餐。

▲上海虹橋迎賓館。（圖／記者徐政璿攝）

據了解，「虹橋迎賓館」正是兩年前柯文哲首次與時任國台辦主任張志軍會見地點，由於劉結一將在6日於杭州出席青發論壇，與前國民黨主席洪秀柱再次會見，途經上海，因此本次柯、劉兩人可能循2年前模式，在迎賓館進行簡短的公開會見和閉門座談。

儘管北市府至今未證實該訊息，但也未把話說死，包括柯文哲曾說「不期而遇也不會視而不見」，以及「川普在美中貿易戰時，仍與習近平見面」。不過，劉結一已經在4日於天津出席活動時先行預告，「會會會，一切都會明瞭」。屆時只要北市府按流程先和陸委會報備，就能促成雙方會面。

事實上，柯文哲是否在結束雙城論壇返台後，視國民黨內初選民調結果決定宣布自己的2020動向，一直備受關注，而藉由「雙城論壇」平台與陸方互動，是柯有別於綠營的重要政治資本，因此本次在兩岸關系二元對立的敏感時機，以及香港「反修例」事件爆發後，柯本次的長三角之行，堪稱其政治生涯的重大挑戰。

▲台北市長柯文哲參訪上海灣區科創中心。（圖／記者陳政錄攝）

至於談話內容，觀察柯文哲近兩日於雙城論壇期間發言，仍以兩岸一家親、五個互相為主軸，雖一度提及要在「既有政治基礎」上推動兩岸和平發展，但受訪時仍緩頰，稱這是要「尊重過去互動的歷史，僅表明我們還是會守法，並未涉及政治表態」。應將繼續在兩岸論述上打安全牌。

值得注意的是，柯文哲此行在3日於桃園機場出訪前，曾特地拿出小抄表達聲明，除稱希望藉由雙城論壇機會，向對岸表達台灣民眾關心的議題外，還提到希望能比照過去模式參加世界衛生大會(WHA)、國際民航組織(ICAO)等。

不只如此，柯還提到台商權益的保障，要落實兩岸在2012年由海基海協兩會所簽署的「海基會與海協會有關「海峽兩岸投資保障和促進協議」人身自由與安全保障共識」，上述明顯涉及大陸中央權責，非上海與台北兩市交流層級，而目前台灣縣市首長訪陸可能會見層級最高的大陸中央首長，就是國台辦主任劉結一。

▼台北市長柯文哲2017年赴上海出席雙城論壇時，於虹橋迎賓館和時任國台辦主任張志軍會面。（圖／ET資料照）

