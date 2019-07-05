見劉結一談統一進程？　柯文哲打太極：他們很嚴謹不會冒失

▲台北市長柯文哲7月5日早上在上海金山假日酒店，接受媒體聯訪。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

大陸國台辦主任劉結一昨（4日）在天津提及，已經和洪秀柱、郁慕明等人就「統一進程」等達成多項共識，使得今天他是否與台北市長柯文哲在上海會面引發討論。對此柯文哲今天上午回應，「劉結一好像還在北京，我們也沒有接到上海方的通知」，但強調會按照規則走，一接到通知就會跟陸委會報備。

至於若和劉結一會面，是否會討論「一國兩制」，或擔心跟他討論統一議題，柯文哲說，以他這幾年跟大陸來往的經驗，他們還是非常嚴謹的，「是看什麼樣的人講什麼樣的話」，我的立場很清楚，他也不會冒失。

▲今年國民黨前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明、立法委員高金素梅等依序訪問北京，與大陸全國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一等討論統一進程。（圖／記者陳政錄攝）

柯文哲稱，據他所知，劉結一好像還在北京，北市府方面也沒有收到上海方給我們的通知。他說，「我們是這樣，我們還是會按照規則走，有接到通知我們會去報備這沒問題。」

他強調，雙城論壇很清楚，它是一個城市交流，就這樣，「我們沒有在涉及什麼簽約幹什麼的。」

對於有媒體提問，是否會請劉結一參考台灣政治發展經驗，柯文哲說，很多事情不用當面談，新聞看來看去都知道，台灣還是華人世界最前進的地方，不要看日本物質水準比台灣高，日本多元開放的程度沒有台灣高。

他表示，台灣在民主政治發展不是100分，跌跌撞撞、立法院打架看了很尷尬，但是畢竟我們30年走來，「不管怎樣總和來講還是成功的故事。」

▲劉結一、柯文哲。（合成圖／記者陳政錄攝、ET資料照）

據了解，劉結一昨日在天津參加活動後，晚上返回北京，預計6日出席於杭州舉辦的青年發展論壇，途中將經過上海，若柯、劉兩人會見，按慣例將循2017年柯文哲與時任國台辦主任張志軍會見模式，在今天下午返台前，於上海虹橋迎賓館進行簡短的會見和閉門座談。

就柯文哲雙城論壇期間的兩岸論述立場，仍以兩岸一家親、五個互相為主軸，雖一度提及要在「既有政治基礎」上推動兩岸和平發展，但後續受訪時仍緩頰，說這是要「尊重過去互動的歷史，僅表明我們還是會守法，並未涉及政治表態」。應將繼續打安全牌，盼能消音「九二共識」、「一國兩制」和「統一」等敏感詞彙。