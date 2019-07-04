雙城幕後／一回生二回熟　柯文哲雙城晚宴會應勇互動如老友

▲柯文哲跟上海市長應勇會面。（圖／ETtoday新聞雲採訪團）

記者陳家祥／上海報導

2019台北上海雙城論壇4日正式登場，3日上海方照慣例設宴招待風塵僕僕抵滬的台北訪問團。此次為柯文哲上任後三度造訪上海，與現任上海市長應勇則是第二度碰面。俗話說一回生二回熟，柯文哲、應勇兩人雖2年未見，但相比2017年，兩人的互動熱絡，晚宴時氣氛相當融洽，更沒有正式外交場合常見的拘謹表現。

柯文哲2015年上任後首度以市長身分到上海出席雙城論壇，當時市長為楊雄，隨後2017年再度造訪上海時，已換成現任市長應勇。由於當時應勇新官上任不久，隨即碰上兩岸間行之有年的官方交流，加上當時台灣執政者改朝換代為民進黨，因此應勇在與柯文哲的互動上較為嚴肅。

根據與會人士透露，晚宴現場氣氛愉快，柯文哲、應勇以及台北、上海兩方代表互動相當自然，一點都沒有外交晚宴的拘謹，過程中各與會人士都隨意敬酒、攀談。與其說是晚宴，還比較像是許久未見好朋友的聚會。

根據2017、2019兩次皆陪同柯文哲出席論壇的人士觀察，這次柯文哲是第二次跟應勇碰面，第一年或許大家比較陌生，互動上比較嚴肅、拘謹，但這次是第二次了，雙方見面就像老朋友，晚宴過程中大家自在走來走去，沒有像傳統外交晚宴要統一起身敬酒，大家都很自在，一會是應勇敬大家酒，一會大家敬柯文哲酒，現場氣氛非常輕鬆。

在晚宴前，柯文哲的簡短致詞聚焦兩市交流學習，「今年雙城論壇第10個年頭，希望可以長長久久、大家繼續交流下去」；而應勇也說，看到兩個城市間的交流、兩市人民互動的成果，並期待雙城論壇能有預期的效果。雙方2019初見未多談政治，而是聚焦在雙城的交流，都可以看出要降低政治味的意圖。

此次雙城論壇歡迎晚宴，上海市比照2015年在興國賓館設宴，席開12桌，八道菜名各取一個字組成「雙城創新、合作未來」。上海致贈北市「雙喜如意」繡畫，圖中雙鳥站立枝頭，寓意雙喜；另外，柿子形如如意，所以取名為「雙喜如意」。北市府則回贈由一壺二杯組成的「一心一意」，其壺為「心狀」，兩道壺嘴安排在心狀壺身兩端，執壺倒茶時兩道水流匯聚成一道，象徵二人一心、同聲同調。

