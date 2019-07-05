見劉結一談台灣政治發展？柯文哲：台灣民主發展30年是成功故事

▲台北市長柯文哲5日行程開始前先接受媒體聯訪。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳家祥／上海報導

台北市長柯文哲5日來到上海行的最後一天，是否與大陸國台辦主任劉結一見面引發關注。儘管傳聞不斷，但柯文哲受訪表示，目前還沒接到上海方通知，若接到通知會依規則走、通報陸委會；另外，見到劉是否會談到台灣政治的發展？柯表示，台灣發展民主政治雖然不是100分，「跌跌撞撞、立法院打架看了很尷尬，但畢竟30年走來，總和來講還是成功的故事。」

劉結一4日在天津出席活動時表示，6月以來，已與國民黨前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明、無黨籍立委高金素梅等台灣政治人物，達成「共同反對台獨分裂，攜手推進祖國和平統一進程」等多項共識。由於該新聞露出的時間點，剛好就在可能與柯文哲見面的前夕，也讓「柯劉會」更受外界矚目。

5日受訪時，柯文哲也被問到，是否擔心屆時見到劉結一，對方也會講類似的話？甚至提及一國兩制？柯文哲說，以這幾年跟大陸來往的經驗，他們還是非常嚴謹的，他們是看什麼樣的人講什麼樣的話，也不會冒失，「其實要把大陸方面當作相當嚴謹的一個做法，懂這道理就可以，他們做事不會冒失。」

至於見劉結一會不會談台灣政治的發展？柯文哲說，很多東西不用當面談，新聞看來看去都知道，「台灣還是華人世界、東亞最前進的地方」；他舉例，日本物質水準雖比台灣高，但日本多元開放的程度沒有台灣高，「台灣在民主政治發展不是100分，跌跌撞撞、立法院打架看了很尷尬，但是畢竟我們30年走來，不管怎樣總和來講還是成功的故事。」