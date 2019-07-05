觀察／柯文哲打安全牌維繫雙城論壇　挺進台商大本營打通關

▲柯文哲參觀金山南僑集團食品工廠。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳家祥／上海報導

備受關注的台北上海雙城論壇4日正式結束。相比2017年脫稿說出兩岸關係「床頭吵床尾和」、「兩岸命運共同體」等引發軒然大波，台北市長柯文哲的發言維持近來基調，只談「五個互相」、「一家親」，沒有再多做表述。柯文哲大打保守牌，不難猜出是因為適逢選舉年，兩岸「只拿該拿的」，不願再多做過多的解釋掀起波瀾。

2019雙城論壇在總統大選年登場，時機點本就相當敏感，但柯文哲為了要繼續維繫住兩岸間唯一的溝通管道，因此堅持要親自出席論壇活動。但就論述方面，柯團隊內部定調「老調重彈」，行前便不斷透過數次的專訪闡述「五個互相」、「兩岸一家親」打預防針，4日的致詞稿也沒有脫序的驚人發言，一切維持過去的基本立場。

對於雙城論壇採保守戰略，幕僚表示，本來就沒有計畫要利用這次到上海的機會提出新的論述，因此兩岸關論點部分就維持一貫基調，主要是要延續雙城論壇繼續舉辦，讓兩岸之間現今唯一的官方的溝通管道能繼續延續下去。就2020選舉來說，只要能把雙城論壇延續舉辦下去，對柯文哲來說在兩岸部分就已交出成績，證明自己仍是目前能與大陸做官方交流的政治人物。

另一方面，在論述上柯文哲也不再多做表示，以「兩岸一家親」為底線、用「五個互相」做交流，早早打下預防針，把可能的「抹紅」傷害控制在可接受範圍內，避免有心人士見縫插針，在選舉年掀起不必要的口水戰。據了解，市府對於此行的重點，仍是放在5日，有極高的可能性與國台辦主任劉結一會面。

▼台北市長柯文哲在上海（金山）海峽兩岸青年創業基地，與青年座談。（圖／記者陳政錄攝）

用行動說話 台商不識柯文哲也被打動

另外，此次柯文哲藉雙城論壇機會走訪上海市的金山區、江蘇的昆山市，足跡已不限於單一上海，接觸到不少在大陸打拼的台商。由於柯文哲非正統政治人物出身，尤其崛起之時立場又非國民黨，因此難有機會與普遍屬支持藍營的台商接觸；幕僚表示，在洽談過程中，台商對柯文哲確實並不熟悉，但就柯行前的發言以及到了當地的互動，對柯的印象好感度不差。幕僚笑說，柯市長一向是用實際行動說話，此行展現穩健、不打高空的作風，確實打動不少台商。

由於缺乏在台商圈的人脈，柯文哲藉著北市府大陸小組改組的機會，找來不少台商擔任，其中昆山台商會長宗緒惠便在這次的雙城論壇扮演關鍵的搭橋角色，替柯牽線台商，柯也預計在5日行程的最後一天前往出席宗緒惠主持的台協座談，預期會與台商有更深度的瞭解。

另外，這次主責柯文哲到上海出席論壇、參訪與拜會活動的市長室主任研究員李縉穎，其伯父為上海台協榮譽會長李茂盛，人脈廣闊，都助柯在與台商的聯繫上更加順利。此外，上海市台辦、昆山市台辦也未持反對意見協助聯繫，讓柯此次的雙城行更加不同以往。

▲柯文哲與台商南僑集團人員合影。（圖／記者陳政錄攝）