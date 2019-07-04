調教遊戲「主人要奴隸咬」　他被控利用角色規則性侵「不起訴」

▲阿立扮演「主人」，要求「奴隸」小純幫他口交，性侵涉嫌性侵。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

男子阿立(化名)和女網友小純(化名)相約玩角色扮演遊戲，在互動過程中，扮演主人的阿立要奴隸小純幫他口交，小純照做後，回家越想越不對，控告阿立利用遊戲規則性侵她，阿立則反控小純誣告。結果檢察官調查認為，2人都可能陷入角色情境，無法分辨彼此對發生性行為的真實意願，因此先後處分不起訴2人。

▲阿立和小純是在調教遊戲同好社群認識的網友。（示意圖與本案無關／翻攝pixabay網站）

年約30多歲的阿立是在網路上的SM調教遊戲同好社群中，認識有相同興趣的小純，2人相約玩調教遊戲沒有任何金錢交易，見面前還好，由阿立扮演主人、小純當奴隸，主人可以任意處置奴隸，但有關性行為部分，必須看小純現場的意願來決定。

結果2人見面時，阿立在SM互動過程中，對小純做出許多指示，其中包括要小純幫他口交，小純逐一完成指示，結束後，小純回家想了想，發現被欺負了，上網在同好社群中po文，影射阿立違反SM遊戲規則，利用主人角色性侵她，並真的提出刑事告訴。

▲檢察官認為，2人可能都陷入角色扮演的情境中，無法確認彼此互動的真意。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

結果性侵部分，經桃園地檢署偵查後認為，阿立可能陷入「主人」的角色情境，主觀認為「奴隸」會願意聽話，無法分辨真實的小純本人到底有無意願發生性行為，因此在日前處分不起訴阿立，阿立馬上到台北地檢署，反控小純誣告、妨害名譽、以及利用提告恐嚇。

而北檢調查雙方通話訊息紀錄，一開始的確沒說好可以發生性行為，桃園地檢也沒認定小純是「願意」口交的，而小純認為自己因為扮演「奴隸」角色，遭阿立利用遊戲規則中的「主人」角色性侵，進而上網陳述個人主觀感受，並依法提告維護自己權益，都沒有誣告、恐嚇的問題，因此在4日也處分不起訴小純。

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