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衛福部5年前就通報「嚴重病人」　媳婦幻聽妄想殺死公公判無罪

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▲▼驚世媳婦虐死公公。（圖／記者葉南州攝）

法院審理發現殺害公公的戚女，早就在衛福部精神告護系統中通報為嚴重病人。（圖為資料照／記者葉南州攝）

記者劉昌松／台北報導

士林地院審理戚姓女子虐殺公公案，調閱相關病歷資料發現，戚女早被衛福部通報為「嚴重病人」，因陷入多種精神病狀影響，精神嚴重障礙，還曾傳訊息，要母親自己去跳樓，因此認為戚女根本不知道自己殺害公公的行為違法，4日依法判她無罪，但是為避免再發生憾事，判決也要求她必須住院接受監護治療並戒除酒癮。

本案在法院審理期間，戚女的丈夫、也就是死者兒子，以及戚女母親等親友，每次都會到庭關心開庭進度，4日宣判時，戚母情緒激動地告訴記者：「她(戚女)本來就是很乖的小孩子，雖然安慰，但是還是擔心孩子的未來，現在我的小孩子還在住院治療，現在她才慢慢知道發生的事情，所以她真的很痛苦，往後她的日子還是很艱辛。」

▲▼ 戚女殺公公案開庭，家人出庭旁聽 。（圖／記者劉昌松攝）

▲戚女的家人每次都會出庭關心審理進度。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

戚女被控在2018年底，連續2天以沖冷水、噴殺蟲劑、腳踩等方式，虐死97歲的公公，除了家屬在案發後，紛紛自責沒注意到戚女的精神病症惡化，士林地院調查，其實戚女早在2014年6 月24日，就已經在衛生福利部精神照護資訊管理系統中，被通報列為「嚴重病人」，並曾於各醫院住院治療。

判決指出，戚女在殺害公公前1天，就曾發訊息辱罵母親、要求母親去跳樓，即使是案發後，也曾拿刀揚言要殺害母親的行為，被強制送醫治療期間，也不斷在病房與他人起糾紛。台北市立聯合醫院陽明院區的精神鑑定，認為戚女長期交替出現躁症、憂鬱症狀，有幻聽、被害妄想等精神病症狀，罹有雙極型慢性情感型思覺失調症。

▲▼惡媳婦涉嫌虐殺公公,由家人陪同出庭。（圖／記者李毓康攝）

▲戚女日前已獲法院裁定交保，到醫院接受監護治療。（圖為資料照／記者李毓康攝）

由審判長郭惠玲、陪席法官李郁屏、受命法官林妙蓁組成的合議庭認為，戚女已犯案時，已因多種精神疾病影響，達到《刑法》第19條「不能辨識其行為違法」的程度，因此判她無罪，但是戚女不覺得自己有病，所以服藥不正常，又有酒癮，為了避免造成家人沈重負擔及危害公共安全，因此宣告戚女必須到相當處所接受監護治療。

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關鍵字：媳婦,公公,家暴,家暴傷害,傷害致死,凌虐,殺人,無罪,病識感,不能辨識行為,精神障礙,心智缺陷

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