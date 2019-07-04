高雄五互集團被爆吸金90多億元　檢調搜索帶回女董、幹部16人

記者黃翊婷／綜合報導

以生命禮儀、安養照護起家的「五互集團」被爆出捲入不法吸金案，調查局高雄市調查處日前接獲通報，指稱五互集團疑似以生前契約等產品不法吸金，獲利高達90多億元。高雄地檢署3日指揮高雄市調處人員兵分18路前往集團總部搜索，並帶回包含陳姓女董在內共16人進行偵訊，全案目前仍在調查中。

五互集團2010年起主打整合生活服務、生命禮儀、物業安全、營建工程及安養照護五大事業群，在高雄地區頗受消費者歡迎，許多路口都能看到廣告招牌，沒想到如今卻傳出捲入違法吸金案，不法獲利金額高達90多億元。

▲五互集團在高雄有不少廣告看板。（圖／翻攝自Google地圖）

檢調接獲通報指稱，五互集團近年來陸續以生前契約、消費型契約來招募投資，並以3年或6年為一期，消費者購買期滿後，一年就能領到大約4％的利息，還可以享用集團公司提供的健檢、消費券等服務，涉嫌透過這種消費型的契約詐財。

檢方3日指揮高雄市調處人員，兵分18路前往五互集團的總部進行搜索，當場查扣帳冊等資料，並把陳姓女董、相關幹部共16人帶回偵訊。

不過，其實五互集團在2007年就曾被踢爆利用不實廣告招募員工，涉及傳銷詐財，但因為罪證不足，吸金的部分獲檢方不起訴；這次再被爆出違法吸金，究竟真相為何，又有多少人受害，仍有待檢調單位進一步調查釐清。