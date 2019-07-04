國台辦談好了！達成統一共識「與洪秀柱等人共同反台獨」

▲劉結一日前與洪秀柱進行會談。（圖／洪秀柱辦公室提供）



大陸中心／綜合報導

大陸國台辦主任劉結一4日表示，今年以來，已陸續與台灣政治人物洪秀柱、郁慕明、高金素梅等人達成多項共識，往後將「共同反對台獨分裂，攜手推進祖國和平統一進程」。

根據《中央社》報導，劉結一4日上午出席「第12屆津台投資合作洽談會暨2019年天津．台灣商品博覽會」時指出，從今年開始，前國民黨主席洪秀柱、新黨主席郁慕明、立法委員高金素梅等人先後率團來到中國大陸，雙方展開深入交流，以兩岸關係、民族復興為主題，進行對話協商。

劉結一說，經過談話，國家已與上述台灣政治人物達成「共同反對台獨分裂」、「深化兩岸融合發展」、「加強兩岸青年、基層文化交流」等多項共識。

▼劉結一說，已與台灣多位政治人物達成共識。（圖／記者陳政錄攝）



劉結一提到，雙方的共識表明，只要「兩岸同胞攜手同心」，一同排除干擾、克難前行，兩岸關係和平發展道路「就會愈走愈寬廣，祖國和平統一進程就愈來愈順暢」。

對於兩岸關係，國民黨榮譽副主席蔣孝嚴在活動上指出，兩岸之間一度出現密切交流，但最近這幾年卻稍微停頓，他引述早前在「山東泰山出席活動」的成果指出，風總有一天會停、雨也不可能永遠都在下，會持續存在的只有太陽，「最後要移開的是風是雲，不是太陽，在這種情況下，我們更要穩步向前。」