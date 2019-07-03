郝龍斌：柯文哲見劉結一又如何？蔡英文別被顏色塞住智商





▲郝龍斌。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

台北、上海雙城論壇預計4日登場，外傳台北市長柯文哲將與國台辦主任劉結一見面，引發外界熱議。對此，前台北市長郝龍斌表示，柯文哲以台北市長身分見劉結一又如何？不過就是見面交流罷了，哪有空間損及台灣主權或國家尊嚴？奉勸總統蔡英文別被無謂的顏色「塞住自己的智商。」

郝龍斌3日在臉書上發文提到，從2010年他與時任上海市長韓正創設論壇以來，原本只是城市治理典範的交流場域，但最終不但讓台北參加上海世博、上海順利參加台北花博，更突破了各種限制，實現了松山虹橋直航。時至今日，在民進黨反中、仇中操作下，雙城論壇成為兩岸唯一仍在運作交流互動、溝通的正式管道。「看看兩岸這麼多問題需要協商解決、這麼多台商、台生、台胞遇到疑難雜症而求助無門，民進黨卻坐視不理，讓人難以置信。」

「我相當同意柯文哲所說，兩岸陷入僵局，必須想辦法緩和局面，有交流才有善意，有善意才能化解僵局，增加彼此諒解空間。」郝龍斌說，但遺憾的是，出身墨綠的柯文哲深知兩岸重要性，蔡英文4年執政無方，卻只知奪取個人政治利益，最後只能以最廉價的政治操作混淆視聽，罔顧台灣安危，甚至把所有推動兩岸互動的努力都抹紅為中共同路人，「不光國民黨，連柯文哲都難以倖免於大量的抹紅攻訐。」

郝龍斌質疑，柯文哲以台北市長身分，見到國台辦主任劉結一又如何？不過就是行禮如儀，見面交流罷了，哪有空間損及台灣主權或國家尊嚴？奉勸蔡英文，「我們樂見台灣所有政治人物和民眾都能夠常態化、理性化看待兩岸關係推動，千萬別被無謂的顏色，塞住自己的智商。」

▼大陸國台辦主任劉結一、台北市長柯文哲。（合成圖／記者陳政錄攝、ET資料照）