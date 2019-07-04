雙城是兩岸唯一溝通平台　邱垂正：政府未授權進行任何溝通

▲柯文哲於雙城論壇致詞演說。（圖／ETtoday攝影中心）

記者魏有德／台北採訪報導

台北市長柯文哲4日於上海出席2019雙城論壇，並在致詞時提到，「雙城論壇是目前兩岸間唯一的正式溝通平台」，有外界解讀成「意指兩岸官方互動管道」。對此，陸委會發言人邱垂正強調，雙城論壇是兩岸城市交流平台，除中共刻意切斷官方互動溝通機制外，海基會是政府唯一授權的溝通管道。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

邱垂正指出，雙城論壇可以說是兩岸城市間的交流平台，但不是兩岸間唯一的正式溝通平台，中央未授權地方政府進行任何溝通，因此，不需要過度延伸及擴張，產生不必要的困擾。

柯文哲在台北上海雙城論壇致詞時提到，長三角是中國大陸第一大經濟圈，生產總額佔全中國大陸20%，而「雙城論壇是目前兩岸間唯一的正式溝通平台，擴大雙方交流的區域範圍，將有助於兩岸更近一步的互動與合作。」柯文哲的發言是否有弦外之音，邱垂正表示，這部分得請記者詢問柯市長真正的意思。

▲台北市長柯文哲(圖左)與上海市長應勇(圖右)會面。（圖／讀者提供）

至於柯文哲在致詞時談及「在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展」。邱垂正回應，政府現行的兩岸政策也是在既有的政治基礎，並尊重歷史事實上推動。

邱垂正重申，過去兩岸簽署相關協議生效共有21項，雙方應共同遵守，政府「尊重1992年兩岸兩會所達成的若干共同認知與諒解的歷史事實」，而兩岸事務應交由台灣人民來決定。

