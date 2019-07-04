影／15歲開始在回收廠工作 她開直播教分類　網驚呆...根本「拾荒女神」

記者魏有德／綜合報導

一名在蘇州從事「資源回收」工作10年的美女馮月月，近期在網路上直播教「垃圾分類」而爆紅，不少網友稱她像女星劉亦菲或黃聖依。然而，馮月月除外型出眾，依靠經驗用「聞味聽聲」分辨垃圾的功力，讓她登上各大新聞版面，並封她為「拾荒女神」。

▲馮月月亮麗外型與垃圾回收的工作反差極大，曾引起網友質疑。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，馮月月15歲起便跟著父母一起到回收廠從事「資源回收」的工作，回想一開始在街頭「拾荒」的日子，她坦言，那時看著其他女孩穿得漂漂亮亮，自己卻髒兮兮地在大街上翻撿廢品，辛苦還受人白眼，「心裡很不是滋味」。

▲馮月月希望藉由直播增加收入，並教導觀眾垃圾分類。（圖／翻攝中新網）

有著明星臉的馮月月也曾想過靠直播引來更多生意，便開了一個帳號，利用空閒時間發一些工作的影音或講解垃圾如何分類。但她「漂亮女孩」卻從事收垃圾的工作，這個反差讓她一度遭遇網友質疑，甚至有人冷言冷語嘲諷她是「演的」，目的為了蹭流量。

對此，馮月月提到，「挺難過的」；「我從15歲就開始回收廢品，怎麼就成了作秀，拍視頻只是想讓大家更瞭解我們的工作，不是為了紅才做的。」





▲馮月月15歲起便跟隨父母到回收廠工作。（圖／翻攝中新網）

拋開網友的成見，馮月月仍持續發揮專業，她透過直播，立志成為一個「垃圾分類志願講解員」。在她的直播影音裡，各種廢品的辨別與分類，對她而言早已駕輕就熟，不太確定時，她會拿打火機把材料點燃一些，用手扇一些氣味稍微嗅嗅就能判斷出來。如今，馮月月練就一身「聞味聽聲」的功力，只憑外觀和敲擊的聲音就能把廢品的材質判斷清楚。

馮月月表示，爸媽看我一個女孩子做這一行，又苦又累挺心痛的，每次提起來，父親都會偷偷流眼淚。如今，26歲的馮月月已是4歲孩子的媽，她也希望能換個環境，不願自己的孩子再接觸這一行。

隨著大陸對垃圾分類和回收越來越重視，馮月月提到，未來還會繼續宣傳相關的知識，讓大眾更加尊重垃圾清理人員，也更加瞭解垃圾分類和垃圾回收，讓垃圾得到有效利用、整個社會越來越乾淨整潔。

