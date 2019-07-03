東森協辦2019上海電競邀請賽　台北、高雄戰隊同場較勁

▲2019上海電競邀請賽，不只兩岸隊伍同場較勁，東森電競雲李孟靜（中）也率領現場粉絲，與大陸藝人及粉絲組成的隊伍PK。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

海峽兩岸電競文化節系列活動—2019上海電競邀請賽今（3日）下午登場，包括台北MOP、高雄競化龍以及北京、上海等地隊伍同場較勁，並由東森新媒體控股公司董事長廖尚文，以及前來出席雙城論壇的台北市長柯文哲，在賽後頒獎給參賽隊伍，期許兩岸電競產業合作、參賽隊伍擴大交流。

電競邀請賽以大陸目前最火熱的手遊「王者榮耀」做為比賽項目，上海、北京隊伍PK後，台北MOP、高雄競化龍隨即登場較競，完賽一場後，主持人還採隨機編隊模式，讓兩支隊伍選手打亂再賽一場。

值得注意的是，由於台灣電競選手習慣的是「傳說對決」版本，雖兩遊戲均出自騰訊旗下投資的遊戲開發商，但角色、招式仍有細微不同，隊伍內還包括女隊員來上海參賽的高雄競化龍隊坦言，一開始花了不少時間適應，只好選自己覺得比較「酷」的角色，但上手了後其實差距不大，也能促進彼此交流。

在賽後頒獎前，2019上海電競邀請賽還安排「明星水友賽」，ETtoday新聞雲影音企劃李孟靜以東森電競雲形象大使身分，和愛貝克斯簽約藝人董芷依各自率領粉絲，上台較勁炒熱氣氛。

▲東森新媒體控股公司董事長廖尚文（右一），頒獎給前來參賽的兩岸隊伍。

事實上，據市調機構《Newzoo》數據顯示，全球電子競技觀眾總數將於 2019 年成長至 4.54 億人，大陸將創造 1.4 兆人民幣（約 6.58 兆新台幣）收入，為此在先前2019 海峽兩岸電競文化節啟動儀式上，東森新媒體控股公司就與上海神羽文化傳媒等單位同時簽署戰略合作協議，攜手打造「海峽兩岸電競文化節」品牌。

東森新媒體控股公司董事長廖尚文表示，看好時下年輕人閱聽資訊、娛樂方式轉型，東森新媒體成立電競雲子公司，並積極在台深耕電競市場，除打造媒體遊戲電競互動平台、社群經營、主流賽事籌辦和轉播等，也將結合更多戰略夥伴前往大陸、東南亞等海外市場擴大合作，促進台灣電競產業發展。