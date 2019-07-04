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社會 社會焦點 保障人權

被阻止出國…他把老婆「公主抱」扔下4樓再接著跳　女方慘成人肉護墊

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地方中心／桃園報導

一對亞裔美籍的夫妻日前在桃園機場吵不停，後來妻子甚至阻止另一半出境，豈料丈夫失去理智，將她「公主抱」並從4樓手扶梯往下扔！整個人卡在1樓樓梯間隙，顱內出血、下巴碎裂，男子隨後跟著往下跳，重壓在妻子身上，肋骨骨折；兩人堆疊在血泊中，嚇壞眾人！至於兩人爭執的理由疑似和養育孩子有關。

▲▼桃園機場。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲桃園機場深夜驚傳1男1女從手扶梯墜落，目擊者驚恐：滿地是血（圖／翻攝自爆料公社）

據了解，該對夫妻育有一名年僅1歲孩子，平時就常因看顧孩子的問題發生爭吵。今年3月18日凌晨，兩人又在桃機第二航廈的電扶梯大吵，沒想到這次演變成「扔妻後輕生」的情形，所幸兩人送醫急救後皆撿回一命。

一名沈姓目擊者表示，他下班時剛好經過，恰巧先聽到有一名女子大叫兩聲，接著便聽到東西墜落的撞擊聲，這才看到女生著地；經過30秒後，男生也跟著摔下來，先撞上手扶梯的把手後又重壓在女生身上。

扔妻男辯稱自己當時失去理智，「我很生氣，沒想那麼多」，但否認有殺人犯意，至於當時為何他要從欄杆上躍下？男子解釋，「是因為後來有意識到發生什麼事了，如果妻子過世的話，自己活下去也沒有什麼意義。」

據了解，女方起初重摔導致腦出血、下巴粉碎骨折等傷害，還一度陷入昏迷，急救後撿回一命，也接受左手骨折、顏面骨折手術，經多次門診治療，原情緒初期波動及記憶缺損略有改善，但仍需要後續追蹤。

男方的辯護律師雖請求將萬送精神鑑定，確認他在案發當下有無因精神障害導致不能辨識其行為違法，或欠缺辨識行為能力，但檢察官認為，男子對於案發經過都能正常陳述，除了把妻子扔下樓，可能是因為非常生氣，沒有想太多的行為，但後來也明白發生什麼事了，所以才打算輕生，認定其並無送請精神鑑定必要，偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

▼警方封鎖現場調查。（圖／記者趙永博攝）

▲▼機場。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：桃園機場,公主抱,夫妻,爭吵

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