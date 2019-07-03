公主病女友腳痠！他街頭慘變「人肉沙發」....路人全看傻

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不少男人會為了獲得寶貝女友的歡心「無所不用其極」。近日在紐約街頭就有一幕超有趣畫面，只見一名男子直接在路上蹲著化身為一張「人肉沙發」讓女友坐在上面講電話，這部影片一曝光後馬上引來48萬網友熱議，還有人笑說「這根本工具人等級MAX」。

這部影片是由臉書粉專「What Is New York」分享貼出，吸引了超過48萬的觀看數量。影片中可以看到，在人來人往的街道上，竟然有一對情侶坐在人行道正中間，當鏡頭拉近仔細一看，才發現原來是男生彎曲著膝蓋、蹲在地上，當起了「人肉沙發」，讓女友坐在上面。此外，這名男子手上還掛著購物袋，女生則一手講著電話、一手抓著腳，讓路過民眾忍不住多看了幾眼，不過，這對情侶似乎不在乎旁人眼光，就這樣悠哉的「卡」在路中間。

▲男友路中間變身人肉沙發。（圖／翻攝自Facebook／What Is New York）



對於這對情侶的詭異行為，讓影片一曝光後立即引起大批網友關注，大家紛紛罵翻表示，「真的好誇張」、「是在阻礙交通吧」、「要坐也不靠邊一點」、「標準公主病女友」、「工具人等級MAX」、「這不是什麼騎士精神，明顯只是想紅而已！」「我打賭他們還只是朋友！」但也有網友羨慕表示，「這種男友到底要哪裡找？」