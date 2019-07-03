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悲哀哥聖誕派對「生吞壁虎」　住院第2天流出黑色尿液…器官爛壞慘死！

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▲澳洲男子吞下壁虎後慘死。（圖／翻攝自當事人臉書／網路）

▲澳洲男子吞下壁虎後慘死。（圖／翻攝自當事人臉書／網路）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲昆士蘭一名父親，在去年的聖誕派對上和朋友嬉鬧，竟抓了一隻壁虎直接吞下肚，事後因為身體不適被送往醫院，就在短短的10天內開始不斷嘔吐黑色的汁液、肚子也鼓脹像6個月孕婦般，最後器官衰竭死亡。家人難過的表示，男子身後還有3名年幼的女兒，「這一切都來的太快，大家都很震驚。」

綜合外媒報導，剛滿35歲的道威爾（David Dowell）去年底在朋友的聖誕派對上，因為嬉鬧吞下一隻野生壁虎，在朋友眼中他是一個「敢作敢玩」的人，卻沒想到吞下壁虎後因為身體不適，送到醫院治療。醫療團隊第一次面對這樣的情況，在道威爾入院的第二天，他開始瘋狂嘔吐黑色的汁液、膽汁，尿液也呈現黑色的，整個肚子腫脹的嚴重。

不久後，道威爾的肺部和胃部開始出現不明液體，讓醫療團隊相當不知所措，道威爾的母親當時要求醫生可以為兒子進行急救手術，但醫師卻說這些流出的液體是「正常現象」。接著卻發現道威爾的睪丸已經腫的跟葡萄柚一樣大。

就在道威爾吞下壁虎後不到兩周，他就在手術中死亡，家屬憤怒的表示，當時要求醫療團隊給他插管，但是卻被拒絕，直到道威爾被喚進加護病房，好像大家才開始重視這件事的嚴重性。負責的醫療團隊在道威爾不幸身亡後表示，「對家屬感到遺憾，但還會對遺體做解剖調查。」但能確定的是，道威爾應該是受到「廣東住血線蟲」的感染，類似案例就如之前吞下水蛭死亡的少年一樣。

道威爾還有3名年幼的女兒，妻子如今要面對這樣的事情感到相當難過，也表示無論丈夫的死因為何，都希望院方可以好好給家屬一個清楚的交代。

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關鍵字：澳洲,壁虎,生吞,噁心,死亡

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