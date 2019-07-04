影／蘇貞昌指示年底增260名鐵路警察　侯友宜嘆：治標不治本！

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜4日針對上午嘉義鐵路勇警不治身亡事件做出回應，並說行政院長蘇貞昌的「解方」是治標不治本！

台鐵嘉義站3日晚間發生乘客砍警事件，因車廂內發生乘客糾紛，25歲李姓鐵路警察上車調解，卻慘遭失控的鄭男持刀猛刺腹部，4日上午李警因失血過多傷重殉職。對此，蘇貞昌上午在院會指示，為了遏止類似事件再度發生，政府將會優先增加公共運輸警力、減少單警執勤的情形，10月起會陸續增加260名警力投入鐵路警察局。

侯友宜對此表示，警力的補足治標不治本，最重要的是全國民眾對公權力的捍衛要給予支持的力量。他看到很多歹徒蓄意挑釁警察，當警察使用警械的時候，又沒有得到大家的支持，讓公權力一再的退讓，這才是造成警察常被說「弱勢的配槍團體」，這是不對的，一個警察站上去就是執法線、捍衛的是國家的公權力。

他說，這不是一、兩個人的執法，任何警察站上去都要給他滿滿的力量，才不會讓個人造成風險，也不會讓他們因為面對歹徒裹足不前而造成傷害。

侯友宜說，他透過電視知道這件事情，非常非常的難過，員警殉職是最悲痛的，讓他想起過去很多的事情；對一個曾經擔任過警政署長，約30、40年在第一線打擊犯罪的警察來說，員警所面臨的風險很大，社會大眾要給他們支持的力量，政府要給他們最好的配備，更重要的是給他們強勢而有力的公權力，讓他們能夠適時使用警械，讓他們在第一線勇敢、大膽的執法，絕不能讓歹徒蓄意挑性，這才是民主國家該有的警察。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）