25歲勇警緊抓雙刀男！遭猛捅「肝臟破裂」肚破5cm　輸血18000cc仍殞命

地方中心／嘉義報導

一名鄭姓男子3日晚間搭乘台鐵自強號152次列車，因沒有買票被發現，與列車長發生糾紛。25歲李姓鐵路警察獲報後到場處理，沒想到鄭男竟持刀猛捅李警的左上腹，當場血濺車廂，而李警雖身負重傷，仍奮力箝制鄭男雙手，雖經緊急送醫輸血18000cc搶救，但李警仍不幸殞命。

▲李姓鐵路警察上列車處理票務糾紛卻殞命。（圖／地方中心翻攝）

事件發生在3日晚間8時40分許，根據民眾提供的影片，當時鄭男被列車長要求下車心生不滿，待李警到場時，更持刀猛捅對方上腹部，5公分的刀傷讓李警當場鮮血直湧，但他仍死死抓住鄭男雙手，不讓鄭男傷及無辜，直到見到眾人合力制伏鄭男才放手，痛苦地癱軟倒地。

救護人員抵達現場後，小心翼翼地將李警抬上長背板，將他送醫搶救，同時不斷替他加油打氣！

▲鄭姓嫌犯揮刀砍傷鐵路警後遭到制伏。（圖／記者郭世賢翻攝）

嘉義基督教醫院醫務秘書許國忠醫師指出，李警晚間9時09分左右被送至急診室，到院時已無呼吸心跳，經CPR後恢復微弱的脈搏及血壓，院方趕緊將他送入開刀房積極開刀治療，但情況仍不樂觀，因為李警除了腹部明顯的一處刀傷之外，肝臟、門靜脈、下腔靜脈都破裂，腹部內有大量出血。

許國忠表示，李警4日清晨3時許被轉入加護病房，但7時35分左右，他的呼吸心跳再度停止，長達11個多小時的急救，輸血18000cc緊急處理，院方於4日上午8時10分仍遺憾宣布急救無效。

▲嘉義基督教醫院醫務秘書許國忠醫師說明情況。（圖／記者翁聖勳翻攝）